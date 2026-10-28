Gabon : Oligui Nguema met la pression sur les entreprises pour accélérer les chantiers routiers

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Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu, ce mercredi 28 octobre 2026 à Libreville, les responsables des entreprises engagées dans la construction et la réhabilitation du réseau routier national. Face aux retards constatés sur plusieurs chantiers, le chef de l’État a exigé une accélération immédiate des travaux, un contrôle rigoureux de leur exécution et le respect des délais contractuels. Selon la Communication présidentielle, l’objectif est de parvenir à l’achèvement des projets routiers concernés avant 2030, dans un pays où le mauvais état des infrastructures demeure un frein à la mobilité et au développement économique.

La question de l’exécution des projets routiers revient au premier plan des préoccupations gouvernementales. Alors que plusieurs axes du réseau national font l’objet de travaux de construction ou de réhabilitation, les lenteurs observées sur certains chantiers suscitent des interrogations quant à la capacité des entreprises adjudicataires à respecter leurs engagements. C’est dans ce contexte que Brice Clotaire Oligui Nguema a convoqué les opérateurs économiques concernés pour faire le point sur l’avancement des projets. Une rencontre qui intervient dans un environnement marqué par de fortes attentes des populations, particulièrement dans les localités où l’état des routes complique les déplacements et l’acheminement des marchandises.

Des entreprises sommées d’accélérer les travaux

Au cours de cette audience, le président de la République a demandé aux entreprises intervenant dans le secteur routier de revoir leur rythme d’exécution. Selon le communiqué de la Communication présidentielle, des instructions ont été données pour accélérer les travaux, renforcer le suivi des chantiers et garantir le respect des normes techniques. Cette exigence vise à éviter que la recherche de rapidité ne se traduise par une dégradation de la qualité des ouvrages livrés.

De l’Estuaire à l’Ogooué-Lolo, en passant par le Haut-Ogooué et la Nyanga, plusieurs provinces sont concernées par les projets évoqués. Toutefois, le communiqué ne précise ni les entreprises mises en cause, ni les chantiers accusant les retards les plus importants. Il ne fournit pas davantage de calendrier détaillé permettant d’apprécier les échéances initialement convenues et les ajustements désormais attendus.

L’horizon 2030 fixé pour l’achèvement des projets

Le chef de l’État a réaffirmé sa volonté de voir les infrastructures routières concernées achevées avant 2030. Cette échéance traduit l’importance accordée au développement du réseau national, dont l’état conditionne largement les échanges entre les provinces. Pour les transporteurs, les opérateurs économiques et les populations rurales, l’amélioration des routes constitue un enjeu qui dépasse la seule modernisation des infrastructures.

Le désenclavement des territoires représente également un levier pour l’activité agricole, le commerce et l’accès aux services publics. Mais la réalisation de ces objectifs dépendra de la capacité des entreprises à mobiliser les équipements, les personnels et les ressources nécessaires. Elle supposera aussi une coordination efficace avec les administrations chargées du suivi technique et financier des projets.

Des exigences présidentielles à traduire en résultats

Cette nouvelle interpellation des entreprises pose la question du contrôle effectif des marchés publics routiers. Si les instructions présidentielles témoignent d’une volonté d’accélération, leur portée devra se mesurer à l’évolution concrète des chantiers. La publication de données sur les taux d’exécution, les montants engagés, les paiements effectués et les délais de livraison permettrait notamment de mieux apprécier les responsabilités en cas de retard.

La Communication présidentielle insiste sur la nécessité de passer des engagements aux réalisations. Reste désormais à savoir quelles mesures opérationnelles seront prises pour corriger les lenteurs constatées et quelles conséquences seront réservées aux entreprises qui ne respecteraient pas leurs obligations contractuelles. Pour les usagers, l’efficacité de cette mise en demeure ne se jugera pas à la fermeté des instructions, mais à la livraison de routes praticables, durables et conformes aux engagements annoncés.