Gabon : Ali Bongo à la reconquête totale du PDG ? 

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Le Parti démocratique gabonais (PDG) serait au cœur d’une bataille d’influence dont les ramifications dépasseraient les frontières nationales. Selon des révélations publiées le 14 octobre 2026 par le média français Africa Intelligence, le séminaire organisé les 10 et 11 octobre à Libreville a mis en lumière de profondes divergences sur l’orientation politique de l’ancien parti au pouvoir. Dans ce climat de tensions, Ali Bongo Ondimba chercherait à reprendre le contrôle de sa formation historique.

Trois ans après sa chute du pouvoir, Ali Bongo Ondimba pourrait-il retrouver une influence déterminante sur le PDG ? La question prend une nouvelle dimension à la lumière des informations rapportées par Africa Intelligence. Alors que la direction actuelle tente de préserver l’unité de la formation, plusieurs cadres contesteraient sa stratégie et réclameraient une clarification de son positionnement politique. Une fracture qui pourrait transformer le prochain congrès du parti, annoncé pour la fin de l’année 2026, en véritable bataille pour le contrôle de l’appareil politique.

Une fronde interne qui fragilise la direction du PDG

Selon Africa Intelligence, le séminaire des 10 et 11 octobre aurait été marqué par un désaccord autour de la nouvelle orientation politique du PDG. Un sous-comité aurait proposé de définir la formation comme une « opposition constructive et responsable », une formulation qui aurait bénéficié d’un accueil favorable parmi plusieurs participants.

Mais Blaise Louembé, président du parti, et Angélique Ngoma, secrétaire générale, seraient intervenus pour écarter le terme « opposition » et lui substituer celui de « force politique constructive et responsable ». Cette modification aurait permis d’éviter une rupture dans la ligne officielle du parti, sans toutefois apaiser les tensions entre ses différentes sensibilités.

Ali Bongo et ses fidèles à la manœuvre depuis Paris ?

C’est sur fond de mécontentement interne qu’Ali Bongo Ondimba tenterait de reconstituer ses réseaux d’influence. D’après les informations d’Africa Intelligence, l’ancien chef de l’État, installé à Paris, pourrait compter sur Ali Akbar Onanga Y’Obegue, figure historique de son entourage politique, pour favoriser une reprise en main totale du PDG.

L’objectif présumé serait de tirer parti des divisions actuelles afin de peser sur le congrès annoncé pour la fin de l’année. Cette échéance pourrait ainsi devenir le théâtre d’un affrontement entre les dirigeants en place, les cadres favorables à une réorientation politique et les personnalités demeurées fidèles à l’ancien président.

Un congrès décisif pour l’avenir de l’ancien parti au pouvoir

Au-delà des supposées manœuvres diplomatiques, la crise actuelle révèle les difficultés du PDG à se reconstruire après la perte du pouvoir en août 2023. Entre fidélité à son ancien dirigeant, volonté de renouvellement et divergences stratégiques, la formation reste confrontée à une question centrale : qui détient aujourd’hui la légitimité politique pour définir son avenir ?

Le congrès annoncé pour la fin de l’année pourrait apporter les premiers éléments de réponse. Pour Ali Bongo, il représenterait une occasion de retrouver une place dans une organisation qu’il a longtemps dirigée. Pour Blaise Louembé et son équipe, il s’agira de démontrer leur capacité à préserver leur autorité sur un appareil partisan traversé par des rivalités persistantes. Une bataille dont l’issue pourrait redessiner durablement les équilibres internes de l’ancien parti au pouvoir.