Libreville : Jennifer de Mayombo quitte la mairie sur fond de tensions professionnelles présumées

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Jennifer de Mayombo épouse Kangouna, jusqu’alors conseillère technique du maire de Libreville chargée de la communication et des médias, aurait décidé de mettre un terme à sa collaboration avec l’administration municipale. Un départ qui, selon les éléments portés à notre connaissance, interviendrait dans un contexte de tensions professionnelles et de difficultés relationnelles. Sollicité par Gabon Media Time, le cabinet du maire n’a pas répondu à nos appels durant la journée du mercredi 28 octobre 2026.

Après plusieurs mois passés au sein du cabinet du maire de Libreville, Jennifer de Mayombo épouse Kangouna semble avoir choisi de tourner la page. À l’origine de cette décision, des incompréhensions persistantes et un climat professionnel qu’elle jugerait difficile, selon les éléments de son témoignage rapportés à notre rédaction. Si les circonstances exactes de son départ restent à préciser, cette situation soulève des interrogations sur les méthodes de management, la gestion des divergences et les rapports entre collaborateurs au sein des administrations publiques.

Des tensions professionnelles sur fond de divergences générationnelles ?

Les difficultés évoquées par l’ancienne collaboratrice présumée du maire pourraient notamment trouver leur origine dans des divergences de méthodes et d’approches professionnelles. La cohabitation entre différentes générations, lorsqu’elle n’est pas accompagnée d’un dialogue constructif, peut devenir une source de tensions, particulièrement dans des fonctions stratégiques comme la communication institutionnelle, où les arbitrages et les responsabilités exigent une coordination permanente.

Toutefois, les éléments actuellement disponibles ne permettent pas d’établir l’existence d’un conflit intergénérationnel structuré ni de déterminer les responsabilités individuelles dans cette situation. Les accusations relatives à un environnement professionnel dégradé doivent donc être considérées avec prudence, en attendant d’éventuelles précisions de l’intéressée et une réaction officielle de l’administration municipale.

Le cabinet du maire sollicité, sans réponse

Afin de recueillir la version de la mairie de Libreville et de mieux comprendre les circonstances de ce départ, Gabon Media Time a tenté de joindre le cabinet du maire. Nos appels sont toutefois restés sans réponse durant toute la journée du mercredi 28 octobre 2026. Cette absence de réaction ne saurait, à elle seule, confirmer les difficultés relationnelles évoquées, mais elle laisse plusieurs questions en suspens.

La rédaction cherche notamment à déterminer si ce départ résulte d’une démission formalisée, d’une décision administrative ou d’une rupture concertée de collaboration. Les motifs précis de cette séparation, sa date effective ainsi que les éventuelles démarches engagées pour résoudre les différends professionnels restent également à éclaircir.

La gestion des ressources humaines dans les institutions en question

Au-delà de cette situation individuelle, l’affaire remet en perspective un enjeu plus large : la capacité des institutions publiques à organiser une collaboration efficace entre des profils, des expériences et des générations différents. Dans une administration municipale, la reconnaissance des compétences, la clarté des responsabilités et la qualité du dialogue interne constituent des conditions essentielles au bon fonctionnement des services.

Pour la mairie de Libreville, l’enjeu sera désormais de clarifier les circonstances de ce départ et, le cas échéant, d’expliquer les dispositions prises pour assurer la continuité de sa communication institutionnelle. Car derrière le départ d’une collaboratrice se pose une question de gouvernance : comment prévenir les tensions internes avant qu’elles ne compromettent la stabilité et l’efficacité de l’action publique ?