Rapport BAD-ONUDI : le Gabon, 1er pays le plus industrialisé en Afrique centrale

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Alors que l’Afrique enregistre une avancée industrielle à plusieurs vitesses, le Gabon s’impose désormais comme le moteur manufacturier de sa sous-région. Selon le dernier rapport « Indice de l’industrialisation en Afrique 2025 », publié conjointement par la Banque africaine de développement (BAD), l’Union africaine et l’ONUDI, Libreville figure parmi les trajectoires les plus encourageantes du continent sur la période 2010-2024.

Évaluant 54 nations à travers 19 indicateurs clés, allant de la valeur ajoutée manufacturière aux infrastructures en passant par le climat des affaires, l’étude montre une dynamique globale positive avec 41 pays en progression. Le Gabon se distingue particulièrement en signant l’une des plus fortes hausses continentales : le pays gagne plus de cinq places au classement général.

Grâce à cette percée, le territoire gabonais domine aujourd’hui l’Afrique centrale. Il devance ses voisins de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC), notamment la République démocratique du Congo, la Guinée équatoriale et le Cameroun, tous positionnés dans le quintile intermédiaire supérieur.

Le pari de la transformation locale

Ce bond qualitatif illustre les premiers fruits des stratégies axées sur la transformation sur place des ressources naturelles, qu’elles soient minières ou forestières. En réduisant progressivement l’exportation de matières premières brutes au profit de semi-finis et produits finis, le Gabon consolide sa capacité de production et renforce la valeur ajoutée de son économie.

Les résultats de l’indice soulignent ainsi l’impact direct des politiques d’attractivité des investissements directs étrangers (IDE) et du développement d’infrastructures dédiées, telles que les zones économiques spéciales (ZES), qui créent un écosystème favorable à l’industrie locale.

Des défis persistants à l’échelle sous-régionale

Malgré cette performance remarquable, le contexte régional rappelle l’ampleur du chemin restant à parcourir. À l’image de l’Afrique centrale dans son ensemble, le secteur manufacturier gabonais doit faire face à des limites structurelles : niveau de compétitivité encore perfectible, diversification des exportations à approfondir et besoin accru d’intégration aux chaînes de valeur mondiales.

Pour consolider ses acquis et franchir un nouveau palier, le Gabon devra appuyer son expansion sur les leviers continentaux émergents. L’opérationnalisation de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), le renforcement des compétences techniques et le financement des écosystèmes d’innovation constitueront les piliers clés de sa trajectoire industrielle pour la prochaine décennie.