Naufrage du Prospector 5 : Oligui Nguema au chevet des victimes et des familles à Port-Gentil

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L’émotion reste vive au Gabon après le tragique naufrage de la plateforme pétrolière Borr Prospector 5, survenu le 24 octobre 2026 au large de Mayumba. Face à ce drame maritime d’une rare violence, le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a fait le déplacement jusqu’à Port-Gentil ce 26 octobre 2026. Une visite d’urgence guidée par un impératif moral : apporter la compassion de l’État aux survivants et partager la douleur des proches.

« Profondément touché par le drame survenu sur la plateforme Borr Prospector 5, au large de Mayumba, j’ai tenu à me rendre à Port-Gentil, auprès des rescapés et des familles éprouvées », a déclaré le Chef de l’État dès son arrivée.

Une nation solidaire au chevet des familles dans l’angoisse

Dans la capitale économique, le chef de l’Etat a souhaité rencontrer directement les familles des victimes et les proches des travailleurs encore portés disparus. Au cours d’échanges poignants et empreints d’une profonde gravité, il a pris le temps d’écouter chaque témoignage et d’offrir une présence réconfortante à ceux que l’incertitude martyrise.

S’adressant à la nation et aux familles plongées dans l’attente, il a rappelé l’essence même de son engagement. « Dans la douleur comme dans l’espérance, ma place est aux côtés de mon peuple. », a indiqué Brice Clotaire Oligui Nguema. Il a assuré que l’État ne laisserait personne de côté face à cette épreuve.

Des promesses de soins et de secours ininterrompus

Le périple présidentiel s’est ensuite poursuivi au centre hospitalier de la ville, au lit des six rescapés admis en urgence, dont plusieurs souffrent de fractures et de traumatismes sévères. Après s’être enquis de leur état de santé, Brice Clotaire Oligui Nguema leur a adressé des paroles d’encouragement. « J’ai écouté leurs témoignages et les ai exhortés à garder courage et espoir. Je me suis également rendu au chevet de nos compatriotes hospitalisés. », a-t-il déclaré.

Le Président a garanti qu’un suivi complet serait assuré indiquant que « Tout est mis en œuvre pour que les victimes soient prises en charge, physiquement et psychologiquement. ».

Priorité absolue aux recherches et exigence de vérité

Au-delà de la prise en charge médicale, l’urgence absolue demeure la poursuite des opérations de secours en mer pour retrouver les marins manquant à l’appel. Le Chef de l’État s’est montré catégorique sur la remobilisation des équipes : « Mes pensées accompagnent particulièrement les familles des personnes encore portées disparues. Les recherches doivent se poursuivre avec détermination. »

Parallèlement à ces opérations de sauvetage, toute la lumière devra être faite sur les causes exactes du naufrage. Une enquête permettra d’établir précisément les faits et les responsabilités éventuelles de ce drame. En ces heures sombres, la présence du Chef de l’État réaffirme que la République demeure pleinement engagée auprès de ses citoyens.