Secrétariat général de l’ONU : Macky Sall jette l’éponge ! 

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Ce samedi 17 octobre 2026, l’ancien président sénégalais Macky Sall a officialisé le retrait de sa candidature au poste de secrétaire général des Nations unies. Cette décision, annoncée sur ses réseaux sociaux, intervient au lendemain d’un premier vote indicatif non conclusif au Conseil de sécurité. En se retirant, l’ancien chef d’État dit vouloir faciliter l’émergence d’une candidature de consensus, constatant que la dynamique internationale s’oriente vers d’autres horizons géographiques et politiques.

Selon les observations transmises par le candidat sortant, le tableau des premiers scrutins dresse une tendance claire. « Les résultats des différents votes tests indiquent un choix en faveur d’une candidature issue de la région d’Amérique Latine et des Caraïbes et éventuellement féminine », a-t-il précisé.

Jusqu’à présent, la Costaricaine Rebeca Grynspan, 70 ans, ancienne dirigeante de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced), faisait la course en tête. Elle devançait l’Argentin Rafael Grossi, 65 ans, actuel directeur de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), ainsi que la diplomate guyanaise Carolyn Rodrigues-Birkett, 53 ans. Les autres figures engagées, dont l’Ougandais Olara Otunnu et les Équatoriennes Maria Fernanda Espinosa et Ivonne A-Baki, observent désormais la réorganisation de l’échiquier politique.

L’ombre du veto et la quête d’un souffle nouveau

Pourtant, rien n’est encore joué. Le vendredi 16 octobre 2026, aucun des sept prétendants n’a réussi à éviter un vote négatif de la part des cinq membres permanents du Conseil de sécurité, Royaume-Uni, France, États-Unis, Chine et Russie. Ce blocage institutionnel ouvre la voie à d’éventuelles nouvelles candidatures dans les jours à venir.

Cette compétition au sommet survient dans un contexte particulièrement tumultueux pour l’organisation internationale. Confrontée à la résurgence des conflits globaux, à la fragmentation du multilatéralisme et à une crise budgétaire aiguë, l’institution cherche sa voie. Dans son message de renoncement, Macky Sall a d’ailleurs souligné l’urgence de la situation : « Je demeure convaincu que les Nations unies doivent engager une transformation profonde de leurs méthodes de travail et de leur fonctionnement. », a-t-il indiqué.

Un soutien tardif mais historique du Sénégal

Le parcours de cette candidature aura également été marqué par les soubresauts de la politique intérieure sénégalaise. Président du Sénégal de 2012 à 2024, Macky Sall avait initialement rencontré la réserve de son successeur, Bassirou Diomaye Faye. Ce dernier avait toutefois opéré un virage diplomatique en juillet dernier, scellant le « plein soutien » de Dakar et la mobilisation de l’ensemble du réseau diplomatique national derrière la posture de l’ancien chef d’État. Un appui de poids qui n’aura cependant pas suffi à briser le plafond de verre des grandes puissances.