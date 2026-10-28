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Sommet Russie-Afrique : le Gabon mise sur la coopération économique pour accélérer son développement 

Photo de Morel Mondjo Mouega Morel Mondjo Mouega Follow on X Envoyer un courriel 28 octobre 2026 à 15h07min
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Le premier ministre de Tanzanie Mwigulu Nchemba et le vice-président du gouvernement Hermann Immongault © Sergey Bobylev
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C’est dans une capitale russe aux couleurs du continent que s’est ouvert le 3ᵉ Sommet Russie-Afrique, doublé de son Forum économique et humanitaire. Axé sur une ambition claire, « Ensemble, développer une coopération mutuellement bénéfique et le potentiel de chaque pays africain », cet événement rassemble 48 délégations, dont 22 conduites par des chefs d’État et de gouvernement, témoignant de la vitalité retrouvée de ces axes stratégiques.

Parmi les figures marquantes de cette grande messe diplomatique figure Hermann Immongault. Porteur de la voix du Gabon, le vice-président du gouvernement conduit la délégation nationale en lieu et place du chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema. Dès son arrivée sur le sol moscovite, le dirigeant gabonais a tenu à recadrer les enjeux capitaux de ce déplacement. 

« Cette rencontre constitue une occasion importante de consolider les relations entre le Gabon et la Russie, de renforcer notre coopération dans des secteurs stratégiques et de promouvoir des partenariats mutuellement bénéfiques, au service du développement économique de notre pays. », a-t-il indiqué. 

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Cette mission s’inscrit dans une quête active de diversification économique. En multipliant les échanges bilatéraux, le représentant gabonais entend positionner son pays sur des créneaux à forte valeur ajoutée, en parfaite harmonie avec la dynamique globale d’équité prônée par les organisateurs.

Vladimir Poutine plaide pour la souveraineté technologique et financière

Le point d’orgue de ces rencontres a été marqué par l’intervention du président russe Vladimir Poutine lors de la séance plénière. Dressant le bilan de la coopération bilatérale, le chef de l’État russe a affirmé que l’émergence d’un monde multipolaire est désormais irréversible, tout en dénonçant les sanctions occidentales comme de véritables « instruments du néocolonialisme ». Soulignant que les BRICS représentent désormais plus de 40 % du PIB mondial, il a invité les pays africains à réduire leur dépendance aux systèmes financiers occidentaux et à promouvoir des règlements en monnaies nationales.

Le président russe Vladimir Poutine © Sergey Bobylev

Affirmant que la Russie maintient sa position de leader dans la course technologique mondiale, rappelant que « sur plusieurs aspects, ce sont nos concurrents qui doivent aujourd’hui nous rattraper », Vladimir Poutine s’est dit pleinement ouvert à transférer ces compétences exclusives à ses « amis africains ». Il a également appelé à une réforme du FMI et de la Banque mondiale afin qu’ils répondent enfin aux besoins des économies en développement.

Des retombées concrètes pour le continent

Au-delà des discours, la Russie a réaffirmé son rôle d’allié stratégique à travers des engagements précis : garantie de la sécurité alimentaire par l’envoi de céréales et d’engrais dans plus de 40 États, participation à plus de 30 projets énergétiques majeurs, et transfert de technologies médicales avec la production locale de vaccins russes.

Pour la délégation gabonaise emmenée par Hermann Immongault, ces annonces ouvrent des perspectives concrètes. Le programme, coordonné par la Fondation Roscongress et structuré autour de 40 sessions thématiques, doit déboucher sur des feuilles de route opérationnelles et des projets pilotes, ancrant définitivement l’essor du continent dans un partenariat d’égal à égal.

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Morel Mondjo Mouega

Titulaire d'une Licence en droit, l'écriture et la lecture sont une passion que je mets au quotidien au profit des rédactions de Gabon Media Time depuis son lancement le 4 juillet 2016 et de GMTme depuis septembre 2019. Rédacteur en chef

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