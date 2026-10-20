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Paix et sécurité : Xi Jinping dévoile quatre principes majeurs pour l’Afrique

Photo de Morel Mondjo Mouega Morel Mondjo Mouega Follow on X Envoyer un courriel 20 octobre 2026 à 11h39min
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Le président chinois Xi Jinping © D.R.
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À l’occasion de la visite officielle en Chine de Faure Essozimna Gnassingbé, président du Conseil des ministres du Togo, le président chinois Xi Jinping a formalisé une doctrine renouvelée pour la résolution des crises africaines. Lors de cet entretien bilatéral de haut niveau, le chef d’État chinois a énoncé quatre principes fondateurs destinés à guider une participation constructive de la communauté internationale dans le règlement des points chauds du continent.

Le premier pilier de cette vision repose sur une adhésion stricte au principe de « leadership africain ». Rappelant que les peuples du continent demeurent les maîtres souverains de leur avenir, Xi Jinping a insisté sur l’impératif de leur accorder une place centrale dans la gestion des enjeux sécuritaires régionaux.

En complément, le dirigeant chinois appelle à préserver l’équité et la justice internationales. Cela implique, selon lui, un respect inconditionnel de la Charte des Nations unies, assorti d’une protection rigoureuse de la souveraineté nationale et de l’intégrité territoriale de chaque État confronté à une instabilité.

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Privilégier le dialogue et rejeter les sanctions unilatérales

Face aux tensions croissantes, le troisième axe préconise un arrêt immédiat des hostilités pour faire de la paix une priorité partagée. Xi Jinping a fermement réaffirmé que les affrontements armés et les sanctions unilatérales s’avèrent inefficaces pour résoudre durablement les différends entre nations. La démarche chinoise privilégie ainsi la recherche d’un terrain d’entente, fondée sur des consultations régulières, une compréhension mutuelle et des concessions réciproques.

Allier sécurité immédiate et développement pérenne

Enfin, la Chine plaide pour une approche globale articulée autour du traitement simultané des symptômes et des causes profondes des conflits. Pour Pékin, il s’agit d’apporter des réponses sécuritaires urgentes tout en bâtissant, en parallèle, les conditions d’un développement économique et social à long terme, seul garant d’une stabilité durable. A travers cette grille de lecture, la diplomatie chinoise réaffirme son engagement auprès du continent africain dans sa quête d’une paix souveraine et partagée.

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Morel Mondjo Mouega

Titulaire d'une Licence en droit, l'écriture et la lecture sont une passion que je mets au quotidien au profit des rédactions de Gabon Media Time depuis son lancement le 4 juillet 2016 et de GMTme depuis septembre 2019. Rédacteur en chef

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