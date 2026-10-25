Mayumba : naufrage du Prospector 5, le ministère du Pétrole ouvre une enquête

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Le ministère du Pétrole et du Gaz a annoncé l’ouverture d’une enquête à la suite du naufrage de la plateforme de forage Prospector 5, survenu le samedi 24 octobre 2026, aux environs de 20h37, sur le permis pétrolier Dussafu Marine, au large de Mayumba, dans la province de la Nyanga. Propriété de la société norvégienne Borr Drilling, prestataire de BW Energy, cette unité de forage autoélévatrice a sombré lors d’opérations préparatoires à une campagne de forage. Sur les 115 personnes présentes à bord, 110 ont été retrouvées en sécurité, tandis que cinq travailleurs demeurent portés disparus. Les autorités entendent désormais déterminer les circonstances exactes de l’accident et établir les responsabilités éventuelles.

Alors que les opérations de recherche se poursuivent pour retrouver les cinq personnes disparues, le gouvernement gabonais engage les investigations destinées à faire la lumière sur les circonstances du naufrage du Prospector 5. Dans un communiqué officiel, le ministère du Pétrole et du Gaz apporte de premières précisions sur les causes techniques présumées de l’accident, les moyens de secours mobilisés et la situation des installations pétrolières voisines. Au-delà du bilan humain, cet événement soulève des interrogations sur les conditions de sécurité des opérations offshore et les risques environnementaux associés à l’immersion d’une unité de forage.

Un affaissement du sol marin évoqué comme cause probable

Selon les premières informations transmises aux autorités par les opérateurs, l’incident serait survenu pendant les opérations de mise en position et de préchargement du Prospector 5, préalables au lancement d’une campagne de forage sur le permis Dussafu Marine. Un affaissement du sol marin sous l’un des appuis de la plateforme aurait entraîné une perte de stabilité de la structure, provoquant son naufrage.

Cette explication demeure toutefois préliminaire et devra être confirmée par les investigations techniques. L’enquête annoncée par le ministère devra notamment permettre de reconstituer le déroulement des opérations, d’identifier les facteurs ayant contribué à la perte de stabilité de la plateforme et de déterminer si les procédures de sécurité applicables ont été respectées. À ce stade, aucune responsabilité individuelle ou institutionnelle n’a été officiellement établie.

Cinq travailleurs toujours recherchés par les secours

Le bilan humain provisoire communiqué par le ministère fait état de 115 personnes présentes à bord au moment de l’accident. Parmi elles, 110 ont été retrouvées en sécurité, tandis que cinq personnes manquent toujours à l’appel. Les recherches se poursuivent avec la mobilisation de la Marine nationale, appuyée par les équipes de secours et les dispositifs d’intervention d’urgence des entreprises concernées.

Les autorités assurent que la recherche des disparus constitue leur priorité immédiate. Le ministère a également exprimé sa solidarité envers les personnes affectées par l’accident et leurs familles. Aucune précision supplémentaire n’a été communiquée concernant l’identité des travailleurs disparus, leur nationalité ou les circonstances exactes dans lesquelles ils se trouvaient au moment du naufrage.

La production de MaBoMo à l’arrêt, les risques environnementaux surveillés

Sur le plan opérationnel, le ministère confirme que la production au niveau de l’installation MaBoMo est à l’arrêt, conformément aux procédures de sécurité prévues pendant les préparatifs de forage. Il précise qu’aucun dommage aux installations de production ni aucun rejet accidentel de substances nocives en mer provenant de celles-ci n’a été signalé à ce stade.

Cette précision ne permet toutefois pas, à elle seule, d’écarter tout risque environnemental lié au naufrage du Prospector 5. Le ministère indique veiller, en coordination avec les autorités compétentes et les opérateurs pétroliers, au respect des exigences de sécurité et de protection du milieu marin. Les contrôles devront notamment permettre de prévenir toute conséquence supplémentaire de l’accident.

Une enquête pour établir les causes et les responsabilités

L’ouverture d’une enquête constitue désormais un volet central de la réponse des autorités gabonaises. Le ministère du Pétrole et du Gaz indique que les investigations devront déterminer les circonstances exactes du naufrage, ses causes et les responsabilités éventuelles. Cette démarche intervient alors que le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a également exigé une coopération totale des opérateurs concernés et annoncé que les conclusions de l’enquête seraient rendues publiques.

Pour Borr Drilling, propriétaire et exploitant du Prospector 5, comme pour BW Energy, compagnie pétrolière bénéficiaire des prestations de forage, les conclusions des investigations permettront de clarifier les conditions dans lesquelles l’accident s’est produit. Le ministère assure qu’il informera l’opinion publique de toute évolution significative de la situation. En attendant, la priorité demeure la recherche des cinq travailleurs disparus, tandis que les investigations devront apporter des réponses précises sur la sécurité des opérations pétrolières au large des côtes gabonaises.