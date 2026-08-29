Woleu-Ntem : le DAP écroué pour agression sur une enseignante

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Luc Constant Megne Me Nteme, Directeur d’Académie Provinciale (DAP) du Woleu-Ntem aurait été placé sous mandat de dépôt vendredi 28 août, à la suite d’une plainte déposée par une professeure d’espagnol pour des faits présumés de coups et blessures. Les clichés parvenus à la rédaction de Gabon Media Time (GMT), montrent une femme défigurée avec des vêtements remplis de sang.

Après l’amour est-ce la haine ? Une question somme toute banale mais qui revient à chaque fois que des personnes en affection finissent par se déchirer. C’est assurément la scène vécue par les populations d’Oyem. Des sources proches du dossier évoquent un accès de colère et de jalousie du Directeur d’académie provinciale. Cette dernière serait consécutive à la présence d’un autre homme qui convoiterait l’enseignante.

La perte de contrôle à l’origine de l’incarcération !

Cette version n’a toutefois pas été confirmée par deux des protagonistes joints par notre rédaction. Ces derniers appellent à la prudence quant aux circonstances exactes des faits. Une chose est sûre, cet épisode de violence a connu une suite judiciaire. En effet, à la suite de ces échauffourées, le mis en cause aurait été interpellé, avant d’être présenté devant le parquet de la République près le tribunal d’Oyem.

Sur place, le juge d’instruction lui aurait délivré un mandat de dépôt. À l’heure où nous couchons ces lignes, le Directeur d’académie provinciale séjournerait, à la maison d’arrêt du Peloton. L’enquête ouverte par le parquet d’Oyem devra désormais permettre d’établir les circonstances précises de l’altercation et de déterminer les responsabilités de chacun.En attendant, le principe de la présomption d’innocence demeure pleinement applicable au DAP. Nous y reviendrons !