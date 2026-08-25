Elim/CAN 2027 : le Sud-Africain Tom Abongile au sifflet de Maroc-Gabon !

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Pour le grand coup d’envoi de la campagne qualificative à la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2027, les Panthères du Gabon devront déjà retrousser les manches face à son pire adversaire de ces dernières années. En effet, les poulains de Sébastien Migné affronteront les Lions de l’Atlas du Maroc le vendredi 25 septembre prochain à 20 h 00 au complexe Prince Moulay Abdellah de Rabat.

Pour diriger ce duel de haut vol aux allures de choc du groupe A où figurent également le Niger et le Lesotho, la Confédération africaine de football (CAF) a accordé sa confiance à l’arbitre sud-africain Abongile Tom. Une désignation annoncée le lundi 24 août 2026 lors d’une conférence de presse par la Fédération royale marocaine de football (FRMF). Pour cette rencontre qui promet, la commission de la CAF a choisi un calibre capable de gérer la pression.

Tom Abongile, un arbitre taillé pour les chocs en Afrique !

Pour les férus du football africain, c’est un nom qui revient de plus en plus quand il s’agit de lister les meilleurs au sifflet. On a tous en mémoire sa prestation impeccable dans le choc Égypte-RDC lors des huitièmes de finale à la dernière CAN en Côte d’Ivoire. Né le 16 décembre 1991 et répertorié comme arbitre international par la FIFA depuis 2020, Tom Abongile devra gérer les ego des grandes stars sur le terrain.

En 2022, l’arbitre sud-africain avait été sélectionné pour officier le Championnat d’Afrique des Nations 2022. Habitué des joutes africaines notamment des éliminatoires, ce dernier devra s’armer d’autorité pour conduire en toute impartialité cette rencontre à venir. Notons que dans cette poule à 4 où seules les deux premières places seront synonymes de billet composté pour le rendez-vous est-africain, les hommes de Sébastien Migné devront batailler sec.

Dans la foulée de cette première explication en terre marocaine, leurs hôtes enchaîneront dès le 29 septembre contre le Lesotho à Bloemfontein, sous la direction du Camerounais Abdou Abdel Mefire. Alors que ce premier marathon s’étirera sur 3 fenêtres internationales serrées jusqu’en mars 2027, le groupe Gabonais sait à quoi s’en tenir. Face à une armada marocaine rodée, il faudra afficher sérénité et rigueur pour lancer idéalement cette quête de qualification.