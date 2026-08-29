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Fête de la libération 2026 : Oligui Nguema fixe le cap de la Vème République

Photo de Morel Mondjo Mouega Morel Mondjo Mouega Follow on X Envoyer un courriel 29 août 2026 à 20h30min
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Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema © D.R.
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C’est dans une terre de résistance historique que le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a choisi d’imprimer son empreinte la célébration de la Fête nationale de la libération. Célébrant l’émancipation politique du pays depuis la province de l’Ogooué-Ivindo, le chef de l’État a livré une feuille de route sans concession, alliant hommage au passé et fermeté institutionnelle.

Rappelant le rôle pionnier de la province de l’Ogooué-Ivindo dans les luttes anticoloniales et la marche des femmes d’août 2023, le président a affirmé d’emblée l’exigence du moment : « Le 30 août nous a rendu la liberté de choisir. Il nous impose désormais le devoir de réussir. », a-t-il déclaré

Des investissements massifs pour refonder les services essentiels

Pour concrétiser cette ambition, le chef de l’État a annoncé s’attaquer en priorité aux chantiers sociaux. Ainsi, la santé publique bénéficie d’une injection financière majeure de 44 milliards de francs CFA destinés au renforcement du plateau technique national, complétée par 6 milliards pour les restaurants hospitaliers et 5 milliards attribués aux prestations de la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS).

Néanmoins, cette générosité budgétaire s’accompagne d’une exigence d’orthodoxie comptable irréprochable. Brice Clotaire Oligui Nguema a prévenu sans détour que « chaque franc généré par un établissement de santé doit être retracé et employé avec rigueur », réaffirmant sa volonté d’éradiquer les fuites financières au profit des usagers.

Fonction publique et entrepreneuriat : la fin du laissez-faire

Réagissant aux premiers résultats de l’audit de la fonction publique, où près de 62 % des dossiers analysés révèlent des anomalies, Brice Clotaire Oligui Nguema promet un assainissement immédiat de la carrière des agents publics. Désormais, « le mérite doit être notre boussole et l’équité notre règle », a-t-il martelé, écartant ainsi tout privilège indu ou favoritisme institutionnel.

Le secteur privé quant à lui est soumis à la même obligation de loyauté. Dénonçant l’attitude des mauvais payeurs ayant bénéficié des prêts de la Banque pour le Commerce et l’Entrepreneuriat du Gabon (BCEG), le chef de l’État exige le remboursement strict des deniers engagés : « Il n’y a pas de développement sans rigueur, ni d’entrepreneuriat sans loyauté envers la nation et les institutions qui les soutiennent. », a-t-il lancé. 

L’égalité devant la loi comme fondement républicain

Face aux tensions sociales, le numéro un gabonais garantit le maintien des libertés fondamentales, tout en refusant le chantage et la paralysie du pays. Magistrats, haut commandement militaire, ministres ou simples citoyens se voient soumis au même couperet réglementaire. A cet égard, il a affirmé que l’inviolabilité d’un statut ne saurait servir de bouclier face aux abus corporatistes.

Par ailleurs, le président de la République a rappelé que l’acte d’engagement envers la patrie se décline dans les symboles nationaux établis, comme la levée des couleurs ou le port du pagne le vendredi, marquant l’avènement d’une ère nouvelle. Clôturant son adresse sur une note patriotique, le président a scellé ce pacte collectif : « Le 30 août 2023 a forgé notre patriotisme et a fait de nous un peuple libre. Notre discipline fera de nous un grand peuple. »

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Morel Mondjo Mouega

Titulaire d'une Licence en droit, l'écriture et la lecture sont une passion que je mets au quotidien au profit des rédactions de Gabon Media Time depuis son lancement le 4 juillet 2016 et de GMTme depuis septembre 2019. Rédacteur en chef

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