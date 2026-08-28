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Mercato : Jacques Ekomie lié à Wrexham jusqu’en 2030 !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 28 août 2026 à 19h17min
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Jacques Ekomie, latéral international gabonais © D.R.
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Wrexham, club gallois de football qui évolue en EFL Championship, annoncé via ses plateformes numériques, la signature de international gabonais Jacques Ekomie. Auteur de prestations concluantes dans l’élite française, le latéral gauche gabonais de 23 ans, débarque avec des valises chez le 13eme de seconde division anglaise jusqu’en 2030. Du pain béni pour ce renfort défensif longtemps supervisé par Phil Parkinson.

Formé à Mérignac avant d’intégrer le centre de formation des Girondins de Bordeaux en 2021, Jacques Ekomie a fait ses gammes en professionnel dès janvier 2022. Son ascension est fulgurante puisqu’il a cumulé 30 matches de Ligue 2. Direction ensuite Angers en 2024, où l’adaptation au haut niveau se fait d’abord en douceur. 18 apparitions en première saison avant d’exploser en seconde avec 32 des 34 rencontres de Ligue 1.

2 240 minutes de jeu et l’Angleterre pour Jacques Ekomie 

Ce transfert qui a pris du temps pour être concrétisé autour de 9,3 millions d’euros traduit la montée en puissance du gamin des rues de Libreville. Ce dernier a visiblement tapé dans l’œil des recruteurs gallois. Défensivement solide, Jacques Ekomie affiche des statistiques Opta qui parlent d’elles-mêmes. 33 tacles réussis sur 39 tentatives, 69 dégagements et 12 interceptions sur la saison. Un profil de sentinelle fiable, sans fioritures offensives.

L’ancien angevin a assurément l’étiquette du joueur sur qui l’on peut compter défensivement. Sur le plan international, sa progression suit la même courbe ascendante. Après ses débuts avec les Panthères du Gabon face au Soudan en mars 2023, il compte désormais 22 sélections. À 23 ans, l’international Gabonais débarque donc au Racecourse Ground avec un CV qui allie expérience de la Ligue 2, confirmation en Ligue 1 et compétition internationale senior. 

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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