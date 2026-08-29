Gabon : avec 68 215 habitants, la Nyanga est désormais la province la moins peuplée du pays

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Le Recensement général de la population et du logement (RGPL) 2026 place la Nyanga au dernier rang démographique des neuf provinces du Gabon. Avec seulement 68 215 habitants sur une population nationale de 3 518 621 personnes, elle représente moins de 2 % des résidents du pays. Un chiffre qui, au-delà du constat statistique, met en lumière l’un des défis majeurs de l’aménagement du territoire : maintenir des populations et créer de véritables perspectives économiques dans une province pourtant dotée d’importantes potentialités.

La comparaison est saisissante. L’Estuaire compte 2 184 908 habitants, soit environ 32 fois la population de la Nyanga. Même l’Ogooué-Lolo, avant-dernière province du classement, atteint 75 128 habitants. Ces écarts donnent à voir un Gabon démographiquement déséquilibré, dans lequel certaines provinces de l’intérieur disposent d’un poids humain extrêmement faible face à l’attraction exercée par Libreville et sa périphérie.

La Nyanga face au défi de l’exode

La faible population de la Nyanga ne peut être dissociée de la question de l’exode vers les grands centres urbains. Pour de nombreux jeunes, rester dans une localité de l’intérieur suppose de composer avec un marché de l’emploi limité, une offre de formation moins diversifiée et un accès parfois insuffisant aux services essentiels.

Le phénomène produit alors sa propre dynamique. Lorsque les jeunes partent, les territoires perdent une partie de leur population active et de leurs compétences. La consommation locale diminue, les possibilités d’entreprendre se réduisent et l’investissement privé devient plus difficile à attirer. À terme, le risque est de voir certaines localités progressivement vieillissantes dépendre essentiellement de l’administration et de quelques activités économiques.

Investir pour retenir plutôt qu’attendre le repeuplement

Pour la Nyanga, l’enjeu consiste donc à inverser la logique. L’État ne devrait pas attendre qu’une province soit fortement peuplée pour y concentrer des investissements. Routes, énergie, eau potable, santé, établissements scolaires, formation professionnelle, couverture numérique et activités productives constituent précisément les instruments susceptibles de maintenir les populations sur leur territoire.

L’agriculture, l’élevage, la transformation locale, le tourisme et les activités liées aux ressources naturelles pourraient notamment devenir des leviers de création d’emplois à condition d’être accompagnés par les infrastructures nécessaires. Tchibanga, Mayumba, Moabi ou encore Moulengui-Binza ne peuvent durablement se développer si les perspectives professionnelles continuent de conduire prioritairement leurs jeunes vers Libreville.

68 215 habitants, un signal adressé à l’État

Le faible poids démographique de la Nyanga pourrait paradoxalement conduire à une autre injustice : recevoir moins d’investissements au motif qu’elle compte moins d’habitants. Ce serait confondre conséquence et cause. L’aménagement du territoire doit précisément permettre aux zones faiblement peuplées de redevenir attractives.

Avec seulement 68 215 habitants, la Nyanga envoie donc un signal politique majeur à la Ve République. Le défi n’est pas seulement d’y construire des infrastructures, mais d’y recréer les conditions permettant de naître, étudier, travailler, entreprendre et vivre sans devoir partir. Car repeupler durablement une province commence d’abord par donner à ses habitants de bonnes raisons d’y rester.