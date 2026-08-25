CEMAC : une Fédération régionale pour faire respecter les droits des clients des banques

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Frais bancaires, accès aux services essentiels, traitement des réclamations : les consommateurs de produits et services financiers de la CEMAC disposent désormais d’un cadre régional de représentation. La Fédération des Associations des Consommateurs Financiers dans la CEMAC (FACFI-CEMAC), dont le bureau a été constitué le 13 août 2025, entend harmoniser la défense des usagers dans les six États de la Communauté. Reste désormais à transformer cette architecture institutionnelle en protection effective.

Dans un espace monétaire où les établissements bancaires exercent souvent leurs activités dans plusieurs pays, la défense des consommateurs demeurait largement organisée à l’échelle nationale. La FACFI-CEMAC entend précisément corriger cette fragmentation en offrant aux usagers une plateforme commune capable de porter leurs préoccupations auprès des banques et des autorités de régulation.

Présidée par le Gabonais Gildas Ndzengue Mbomba, la Fédération ambitionne ainsi de renforcer la coopération entre les associations nationales et de donner davantage de poids aux revendications relatives à la qualité, au coût et à l’accessibilité des services financiers.

Un arsenal réglementaire déjà existant

La création de la FACFI-CEMAC ne part pas d’une page blanche. Elle s’appuie notamment sur le Règlement n°01/20/CEMAC/UMAC/COBAC du 3 juillet 2020, relatif à la protection des consommateurs des produits et services bancaires.

À ce dispositif s’ajoutent le Règlement COBAC R-2020/04, qui encadre le Service bancaire minimum, et le Règlement COBAC R-2020/06, consacré au traitement des réclamations des consommateurs. L’enjeu n’est donc plus seulement de disposer de textes, mais de garantir leur application effective dans les établissements financiers de la sous-région.

Frais bancaires et réclamations : l’épreuve du terrain

Car c’est précisément sur le terrain que la nouvelle Fédération sera attendue. Opacité de certains frais, difficultés d’accès aux services bancaires dans les zones rurales, méconnaissance du Service bancaire minimum ou encore lenteur du traitement des réclamations constituent autant de préoccupations susceptibles d’alimenter son action.

Pour les consommateurs gabonais comme pour ceux des autres pays de la CEMAC, l’existence d’une structure régionale ne constituera donc une avancée que si elle permet d’obtenir des résultats tangibles face aux établissements financiers.

Une Fédération qui devra démontrer son indépendance

Une autre question demeure : celle de la capacité de la FACFI-CEMAC à exercer pleinement son rôle de contre-pouvoir dans un environnement fortement régulé. Sa proximité institutionnelle avec les autorités du secteur devra aller de pair avec une indépendance suffisante pour porter, lorsque nécessaire, des positions exigeantes face aux banques.

Un an après la constitution de son bureau, le véritable défi commence donc maintenant : faire passer la protection du consommateur bancaire des règlements communautaires à la réalité quotidienne. Car pour l’usager, la meilleure réglementation reste celle dont il peut effectivement faire valoir les droits.