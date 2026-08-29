Oligui Nguema : «Le 30 août 2023 a fait de nous un peuple libre, notre discipline fera de nous un grand peuple»

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Gabonaises, Gabonais, Compagnons de la Libération, Mes chers compatriotes, Aimons ce pays comme Dieu nous aime. Notre amour incommensurable pour la Patrie et notre volonté de bâtir ce beau pays, ce Gabon nouveau, ne doivent jamais faiblir, même quand les perfides trompeurs nous jettent des pierres et répandent la peur.

Gabonaises, Gabonais,

Compagnons de la Libération,

Mes chers compatriotes,

Par l’adoption de la Constitution de la Cinquième République, vous avez consacré la célébration de la Fête de la Libération à la suite de celle de l’indépendance. C’est conformément aux dispositions de cette Constitution moderne que je me tiens devant vous, ce jour, pour célébrer avec vous et avec tous les amis épris de liberté, la nuit de la Libération du 30 août 2023.

Nous ne devons jamais oublier l’esprit du Coup de la Libération, qui ne s’est pas limité à la seule adoption d’une nouvelle Constitution, d’une loi électorale, d’un code électoral ou d’une loi sur les partis politiques, mais qui a été conçu pour corriger les dérives qui minaient notre société et pour extirper les impuretés qui compromettaient son équilibre moral et social.

Cet esprit, qui a guidé notre peuple dans sa quête de dignité et de justice, demeure une exigence. Il nous impose de poursuivre l’œuvre commencée, de bâtir une société disciplinée et responsable, et de rester fidèles aux valeurs qui fondent notre République.

En ces instants qui marquent la commémoration du troisième anniversaire de cette journée, j’aimerais rendre un hommage appuyé à nos forces de défense et de sécurité, à tous ces enfants du Gabon réunis au sein du CTRI pour avoir mis en avant l’intérêt supérieur de la Nation.

Cette nuit historique a rappelé aux yeux du monde les valeurs cardinales qui fondent l’action quotidienne de nos Forces de Défense et de Sécurité, à savoir l’honneur, le courage, la discipline, la fraternité, l’esprit de sacrifice et la loyauté au service de la République. Aujourd’hui encore, l’esprit du 30 août 2023 doit continuer à nous habiter pour maintenir le cap de la construction de notre pays, dans la paix, la concorde, la fraternité et l’unité nationale.

L’espoir d’un Gabon digne d’envie est en marche sur l’ensemble de nos territoires.

« Le 30 août nous a rendu la liberté de choisir ; il nous impose désormais le devoir de réussir. »

Peuple Gabonais,

Compagnons de la Libération,

Mes chers compatriotes,

La célébration de la troisième édition de la Fête de la Libération dans la province de l’Ogooué-Ivindo n’est pas un hasard. En tout temps, cette province a symbolisé la résistance.

L’histoire nous enseigne que les résistances à l’occupation coloniale les plus importantes eurent lieu ici dans l’Ivindo.

Par ailleurs, je n’oublie pas que c’est ici, à Makokou, puis à Ovan que le vent de la Libération d’août 2023 a connu ses premières manifestations avec la marche des femmes qui contestaient alors la précarité économique et le sentiment d’abandon politique de la province.

C’est l’occasion de rendre hommage à toutes ces vaillantes femmes.

Ces temps douloureux sont désormais révolus. L’heure est à présent, au développement de notre province, à l’image des édifices que nous venons d’inaugurer :

Le Commissariat de Bouée,

La Mairie d’Ovan,

La Mairie, la salle polyvalente et le marché de Mekambo,

Le bâtiment administratif flambant neuf,

La Banque pour le Commerce et l’Entreprenariat du Gabon (BCEG),

Le marché des femmes,

Les logements pour les cadres et fils de la Province,

L’hôtel Ivindo Palace,

La construction du lycée et l’internat de redressement de Maïga,

La réhabilitation du château d’eau de Makokou et l’installation d’une nouvelle station de production d’eau potable revampée d’une capacité de 100 m³/h, soit le double de la capacité actuelle,

La réhabilitation du Lycée Alexandre SAMBAT et l’aménagement de quelques voiries de la Ville de Makokou, illustrent ma volonté de ne jamais abandonner cette province.

Je n’oublie pas de reprendre les travaux de l’Ecole des Métiers du Bois de Bouée. Cependant, je me réjouis du début des travaux de construction du Lycée de la Lopé.

Peuple Gabonais,

Compagnons de la Libération,

Mes chers compatriotes,

Depuis ce jour, nous avons engagé le travail de redressement et de modernisation de l’État.

La transformation de notre pays ne se fera ni par des déclarations, ni par la seule volonté d’un homme.

Elle impose des institutions solides, des lois justes, une administration responsable et forte, et des citoyens engagés. Certaines réformes peuvent inquiéter parce qu’elles modifient des habitudes, remettent en cause des intérêts ou demandent des efforts nouveaux.

C’est pourquoi j’exige de l’administration qu’elle écoute avant de décider, qu’elle explique avant de mettre en œuvre et qu’elle corrige lorsque la réalité le commande. Réformer ne signifie pas gouverner loin du peuple, c’est préparer l’avenir avec lui, dans son intérêt.

J’entends les inquiétudes des travailleurs et des partenaires sociaux. Le droit de grève et la liberté syndicale seront respectés dans le cadre fixé par la loi. Le dialogue doit être sincère, permanent et utile.

L’État doit écouter et négocier de bonne foi ; les partenaires sociaux doivent porter des propositions responsables et préserver la continuité des services essentiels.

Le dialogue ne peut devenir le prétexte à la paralysie du pays, pas plus que l’autorité ne peut servir de prétexte au refus d’entendre. J’assurerai à la fois le respect des libertés, la continuité de l’État et la poursuite des réformes indispensables.

Dans le Gabon que nous voulons bâtir, l’égalité devant la loi est un principe constitutionnel. Aucun pan de la société ne peut s’y soustraire. Qu’il s’agisse d’un membre du Gouvernement, d’un magistrat, d’un avocat, d’un haut responsable civil ou militaire, d’un médecin, d’une sage-femme, d’un agent de l’État ou d’un opérateur économique, chacun doit désormais répondre de ses actes.

« Le corporatisme ne doit pas prendre le pas sur la responsabilité. »

Gabonaises, Gabonais,

Compagnons de la Libération,

Mes chers compatriotes,

La libération se mesure également dans l’amélioration de la qualité de vie des citoyens. À cet égard, la santé demeure une priorité absolue de mon action.

Je veux rendre hommage aux médecins, infirmiers, sage-femmes, techniciens, personnels administratifs et agents d’appui qui, souvent dans des conditions difficiles, tiennent nos établissements de santé.

Leur engagement honore la Nation. Leurs difficultés doivent être entendues et leurs conditions de travail améliorées.

C’est pourquoi j’ai décidé d’apporter un appui exceptionnel au secteur de la santé en investissant 44 milliards de FCFA dans le renforcement du plateau technique national et 6 milliards de FCFA pour la réouverture des restaurants au sein des structures hospitalières, auxquels s’ajoutent une enveloppe supplémentaire de 5 milliards de FCFA destinés aux prestations de la CNAMGS. Ces secteurs sont chers à mon projet de société.

« Aussi, en retour, j’attends de vous une meilleure qualité de service. »

L’État poursuivra ses investissements, mais chaque franc généré par un établissement de santé doit être retracé et employé avec rigueur. Notre objectif est de prévenir les irrégularités et de replacer le malade au centre de toutes nos actions.

J’instruis à cette occasion les membres du Gouvernement de mener une réflexion sur l’harmonisation des quotes-parts issues des recettes propres générées par les structures hospitalières civiles et militaires.

Peuple Gabonais,

Amis de la Libération,

Le Coup de la Libération que nous avons mené le 30 août 2023 nous impose également d’envisager des réformes courageuses de notre Fonction Publique.

Dans le cadre de l’audit récemment initié, près de 62% des dossiers examinés sont en situation irrégulière et attendent une décision de l’administration.

Les chiffres révèlent de très nombreux cas d’abandon de poste. Un tel niveau de dysfonctionnement constaté en seulement 2 mois sur un périmètre limité, confirme l’urgence d’une réforme de la Fonction Publique.

Aussi, la révision du cadre statutaire des agents publics est en cours ; ce nouveau texte permettra un fonctionnement plus adapté aux exigences de la Cinquième République.

Les conditions d’avancement et de reclassement se feront sur des bases objectives, transparentes et équitables. La compétence, le mérite, l’engagement et la qualité du service rendu doivent être reconnus. Aucun agent ne doit être oublié faute d’appui.

« Le mérite doit être notre boussole, et l’équité notre règle. »

Gabonaises, Gabonais,

Compagnons de la Libération,

Mes chers compatriotes,

C’est ici l’occasion de rappeler à notre jeunesse que la Libération impose une prise de conscience.

L’entrepreneuriat n’est pas seulement un accomplissement personnel, mais l’engagement de bâtir des entreprises solides, capables de l’aider à sortir de la précarité et de porter le développement national.

C’est dans cette optique que nous avons créé la BCEG afin de soutenir l’initiative des jeunes Gabonais en leur offrant des conditions préférentielles d’emprunt et de remboursement. Cet instrument est destiné à stimuler l’initiative privée et à renforcer la croissance nationale.

Or, certains bénéficiaires, qui ont pourtant reçu l’appui de l’État, refusent aujourd’hui d’honorer leurs engagements. Une telle attitude passéiste compromet la crédibilité de nos politiques publiques et empêche le développement du secteur privé.

Car l’entrepreneuriat repose sur la confiance : celle de l’État envers ses citoyens, des institutions financières envers les entrepreneurs, et de chacun envers ses propres obligations.

L’État prendra ses responsabilités : les mécanismes de suivi et de contrôle seront renforcés, et les manquements sanctionnés.

Il n’y a pas de développement sans rigueur, ni d’entrepreneuriat sans loyauté envers la Nation et les institutions qui les soutiennent.

Mes chers compatriotes,

En instituant la levée et la descente des couleurs, ainsi que le port du pagne chaque vendredi, j’ai voulu faire de ces gestes des actes de fidélité à la Nation. Ils affirment notre identité et traduisent l’exigence de loyauté que nous devons à la Patrie.

La Libération se vit et se matérialise chaque jour.

L’État continuera de fixer le cadre, d’apporter son appui aux collectivités locales et d’exercer un contrôle rigoureux sur la mise en œuvre des engagements pris.

La date du 30 août est un jour de mémoire qui nous rappelle d’où nous venons, mais aussi un jour d’espérance qui nous dit où nous voulons aller.

Nous voulons bâtir ensemble une nation libre, unie, souveraine et prospère, où chaque enfant peut rêver grand, où chaque travailleur vit dignement de son travail, et où l’État protège et accompagne.

« Le 30 août 2023 a forgé notre patriotisme et a fait de nous un peuple libre ; notre discipline fera de nous un grand peuple. »

Que Dieu et les mânes de nos ancêtres bénissent notre peuple, protègent notre Nation et accompagnent le Gabon vers la paix, la justice et la prospérité.

Vive la Cinquième République !

Vive le Gabon !

Honneur et fidélité à la Patrie !

Je vous remercie.