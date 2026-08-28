Football : Alan Do Marcolino, co-meilleur buteur du championnat tchèque de D2 !

Ecouter l'article

Auteur d’un début de saison 2026-2027 canon avec le FK Příbram, Alan Do Marcolino, formé à Rennes s’installe dans le paysage du football tchèque et, par ricochet, dans les plans de Sébastien Migné. En effet, l’international Gabonais confirme, match après match, qu’il est bien plus qu’une simple option offensive pour les Panthères du Gabon. Ses 3 buts inscrits en 5 petits matchs parlent d’eux-mêmes.

« Les hommes mentent mais les chiffres eux ne mentent pas » aiment à dire le rappeur américain Jay Z reprenant Mark Twain. C’est d’autant plus vérifiable pour le cas du jeune attaquant Gabonais Alan Do Marcolino. En effet, depuis son arrivée en République tchèque, le longiligne avant-centre a disputé 19 rencontres, dont 17 comme titulaire. L’international Gabonais s’en sort avec 9 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Une régularité qui traduit la confiance qui est placée en lui.

Alan Do Marcolino, l’heure de la confirmation a sonné !

Le retour sur les accomplissements du jeune attaquant Gabonais démontre une adaptation réussie à l’exigeant championnat de deuxième division tchèque. D’ailleurs m, son entame du nouvel exercice affole les compteurs. En seulement 5 journées de championnat, Alan Do Marcolino a déjà trouvé le chemin des filets à 3 reprises. Ce qui le hisse au rang de co-meilleur buteur de la D2 tchèque.

Une efficacité qui accompagne la belle dynamique collective du FK Příbram. Aussi, le club, héritier du célèbre Dukla Prague par fusion, brille au Stade Na Litavce, au point de se hisser au 2e ex aequo du classement. Autant dire que ce réveil offensif tombe à point nommé. À 24 ans, « ADM » semble prêt à endosser un rôle plus important en sélection. Et ce, à l’heure où Pierre-Emerick Aubameyang est sur la fin de son cycle international.

Sébastien Migné, attentif aux performances, devrait s’appuyer sur cette forme retrouvée. Rendez-vous est donné dès le mois de septembre, avec un premier test grandeur nature. Il s’agit du déplacement à Rabat pour affronter le Maroc, le 25 septembre 2026, à l’occasion du coup d’envoi des éliminatoires de la CAN 2027. Une belle occasion pour Alan Do Marcolino de confirmer sa belle forme actuellement en club.