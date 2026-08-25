Minvoul : des malades abandonnés à eux-mêmes la nuit !

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Une vidéo mettant en cause le fonctionnement du centre de santé de Minvoul, dans la province du Woleu-Ntem, suscite la controverse sur les réseaux sociaux depuis quelques heures. Les images, accompagnées d’un commentaire poignant d’un internaute local, révèlent l’absence totale de personnel médical dans la nuit du 23 au 24 août 2026, alors même que des patients auraient sollicité une prise en charge urgente.

« Bonjour, j’espère que vous allez bien, car je suis dans la triste vérité qu’on ne s’aime pas entre nous Minvoulois. Je suis à Minvoul mais pas de personnel au poste. À vous de voir ! », a écrit l’auteur de la publication. Ce dernier a laissé transparaître à la fois sa déception face à ce qu’il décrit comme un abandon. Cette dénonciation n’est pas un fait isolé. Puisque d’autres personnes l’avaient déjà remonté sans prendre de vidéo cependant.

Minvoul, les agents de santé aux antipodes de l’éthique du métier ?

Les images parlent d’elles-même, la permanence des soins dans les localités de l’intérieur du pays, où l’accès à une prise en charge médicale nocturne demeure un parcours semé d’incertitudes, est aux abonnés absents. Où se trouvait le personnel de garde cette nuit-là ? Aucune explication officielle n’a pour l’heure été apportée par les autorités sanitaires locales. Toute chose qui laisse planer la question en suspens.

Mais laissons de côté l’émoi suscité par cette publication, cette affaire pose réellement une nouvelle fois, et pas de trop, la question de l’organisation des gardes de nuit dans les établissements de santé publique du Gabon, notamment dans les zones excentrées comme Minvoul. Les populations, des simples victimes, attendent des réponses claires et des mesures concrètes. Ces dernières ne veulent qu’une prise en charge effective et continue, de jour comme de nuit. Est-ce trop demander ?