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Gabon : constater le partage de contenus illicites sur Whatsapp, le défi technique de la nouvelle régulation

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 17 avril 2026 à 11h00min
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La publication au Journal Officiel de l’ordonnance n°0011/PR/2026 marque un tournant numérique au Gabon. Si l’intention affichée est de réprimer les « dérives » sur les réseaux sociaux, l’inclusion de WhatsApp dans le viseur du législateur soulève une tempête d’interrogations techniques et éthiques.

Les articles 7, 8 et 9 du texte réglementaire ciblent explicitement la publication et l’amplification de contenus illicites. Mais là où Facebook permet une surveillance publique, WhatsApp repose sur le chiffrement de bout en bout. Cette technologie garantit que seuls l’expéditeur et le destinataire peuvent lire les messages.

Dès lors, une question s’impose : comment les autorités comptent-elles constater une infraction sans violer le secret des correspondances ?

Le spectre d’une surveillance généralisée

L’ambiguïté de la loi laisse présager un scénario inquiétant pour les libertés individuelles. Concrètement, si un contenu illicite est partagé dans un groupe (familial ou professionnel), la responsabilité pourrait devenir collective. Cette approche crée une atmosphère de « caméra de surveillance inavouée »  où chaque membre devient potentiellement suspect.

Plusieurs obstacles majeurs subsistent. Le groupe Meta acceptera-t-il d’affaiblir son cryptage pour se plier aux exigences gabonaises ? Cela semble, à ce jour, peu probable. Entre la HAC (Haute Autorité de la Communication) et l’ARCEP (Régulateur des télécoms), le flou persiste sur l’organe qui sera chargé de cette périlleuse mission de contrôle.

Entre régulation et contrôle masqué

Si la lutte contre la désinformation est légitime, la méthode interroge. Pour beaucoup, cette mesure ressemble à un contrôle masqué de la parole privée. Entre la volonté de réguler l’espace numérique et le respect de la confidentialité, le gouvernement gabonais navigue en eaux troubles. Des éclaircissements urgents sont attendus pour définir les modalités d’application de cette loi, afin qu’elle ne devienne pas un outil de surveillance arbitraire.

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 17 avril 2026 à 11h00min
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