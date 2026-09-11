Voie express : l’importance des signalisation et  des sanctions pour prévenir les accidents

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L’insécurité routière au Gabon demeure préoccupante. Parmi eux, figure l’insuffisance de signalisation sur la voie express, notamment les panneaux, le marquage au sol et les panneaux à messages variables. Pourtant, ces dispositifs sont essentiels pour informer, guider et alerter les usagers, sur des axes où la vitesse peut rendre les erreurs lourdes de conséquences. Leur quasi-inexistence favorise ainsi les comportements à risque et complique la prévention des accidents.

Un accident mortel s’est produit jeudi 10 septembre 2026 sur l’axe PK5-Awendjé, alourdissant le bilan de la Direction générale de la sécurité routière (DGSR). Selon les chiffres rapportés par Gabonactu dans un article publié le même jour, 2 228 accidents de la circulation ont été enregistrés en 2025, contre 1 928 en 2024, faisant 640 blessés et 68 morts. Dans ces conditions, la sécurité sur la voie express ne peut être considérée comme un détail. En effet, cet axe accueille une circulation rapide, ce qui exige davantage de visibilité, d’anticipation et de respect des règles.

Par ailleurs, les prises de risques demeurent fréquentes, notamment chez les piétons qui traversent la voie express en dehors des espaces prévus à cet effet. Ce comportement, souvent motivé par la volonté de gagner du temps, les expose aux véhicules lancés à vive allure. Dès lors, une signalisation claire doit permettre de rappeler les dangers, d’orienter les usagers vers les passages sécurisés et de rendre la route plus lisible. Toutefois, informer ne suffit pas si les règles ne sont pas respectées.

Renforcer la prévention par des sanctions

Ainsi, l’installation d’une signalisation doit aller de pair avec des sanctions effectives contre les comportements dangereux. Les automobilistes comme les piétons doivent comprendre que la voie express n’est pas un espace où chacun peut agir à sa convenance. En outre, des contrôles et une application cohérente des sanctions pourraient renforcer la discipline. La signalisation informe et alerte, tandis que la sanction responsabilise. Ensemble, ces deux leviers peuvent contribuer à réduire les accidents évitables, à protéger les vies et à améliorer durablement la sécurité sur les voies rapides.