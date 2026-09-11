Festival Sica: le gabonais Flo Engone en lice au Bénin

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Le journaliste et maître de cérémonie Engone, encore appelé Flo Engone, représentera le Gabon au Festival SICA prévu du 09 au 15 novembre prochain. Pour cette 20e édition qui se tiendra à Cotonou au Bénin, il est nominé dans la catégorie Meilleur présentateur live. Une nomination qui vient saluer le travail fourni par MC dans le monde culturel et médiatique gabonais sur le continent.

Fort de 10 années d’expérience dans le domaine du journalisme et en qualité de maître de cérémonie, Engone Ndong a su, au fil de l’eau se faire une place au cœur du milieu. Amoureux de la communication et de la prise de parole, cumulé à ses compétences de bilingue, il a la responsabilité de représenter le Gabon à ce festival international. Toute chose qui n’a pas laissé indifférent le maître de cérémonie. « Le moment est venu de franchir une nouvelle frontière, de porter notre voix encore plus loin et de faire résonner le Gabon sur le toit du continent », a confié Engose sur sa page Facebook.

Le Flo gabonais s’exporte au SICA !

Après des prestations remarquables depuis 2006, dont la plus récente lors de la Fête des culture du mois d’août 2026, cette représentation sonne comme une reconnaissance du talent et du travail accompli par Engone. En lice dans la catégorie Meilleur présentateur live, Engone, disputera le titre aux côtés des candidats venant du Sénégal, de la Guinée Equatoriale, du Bénin, du Congo, de la Mauritanie, du Nigéria, entre autres. Le pari pour le vert jaune bleu, est donc de porter son ambassadeur à la première place. « Pour cette nouvelle aventure, je compte sur vous. Votre soutien et mobilisation seront ma plus grande force », lance-t-il à l’endroit de son public.

Lesquels votes débuteront à compter du 15 septembre prochain. Né à Cotonou dans la continuité des Bénin Golden Awards de 1997, le Festival des Trophées SICA promeut depuis 2001 le dialogue interculturel et l’intégration des peuples africains à travers la musique. Placé sous le thème « Héritage et Innovation », il va réunir 21 pays du continent africain autour de 7 catégories. Parmi lesquelles, les Prix SICA Présentateur Live, Prix de l’Intégration Culturelle Africaine, Prix SICA Musique Afro Ethnique. Rendez-vous à Cotonou dès le 09 novembre pour une semaine au cœur de la culture et des médias !