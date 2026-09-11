Jean Gaspard Ntoutoume Ayi : « Bilie-By-Nze n’a rien à faire en prison »

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Invité de l’émission « Sous les projecteurs » sur Gabonactu, le député du 2e siège d’Akanda, Jean Gaspard Ntoutoume Ayi, a pris position sur le sort de l’opposant Alain-Claude Bilie-By-Nze, incarcéré depuis le 16 avril à la prison centrale de Libreville. Le parlementaire n’y va pas par 4 chemins, pour lui, en tant qu’homme politique, l’ancien Premier ministre n’a pas sa place derrière les barreaux.

À l’heure où la classe politique fait la fine bouche sur les questions qui fâchent, Jean Gaspard Ntoutoume Ayi se distingue par son franc-parler au service de l’État de droit. Preuve en a été faite lors de son intervention sur Gabonactu sur la détention dont fait l’objet Alain Claude Bilie-By-Nze. Bien qu’opposé à ce dernier, l’élu d’Akanda se range du côté de la loi et du respect de la liberté d’expression. Principes clés de la démocratie qui est censée être en vigueur au Gabon.

La liberté, le principe selon Jean Gaspard Ntoutoume Ayi

L’ancien Directeur général de la dette a tenu à distinguer deux plans. « En tant qu’homme politique, je pense qu’Alain-Claude n’a rien à faire en prison », a-t-il affirmé. Avant d’ajouter aussitôt qu’il se refuse, en sa qualité de député et de responsable, à commenter la procédure judiciaire elle-même. « Je ne connais pas cette procédure, je n’ai pas à la connaître, donc je n’ai pas à porter de jugement. », a-t-il martelé. Suffisant pour balayer toute interprétation fallacieuse.

Interrogé sur les raisons de cette position, l’élu d’Akanda a justifié son propos par des considérations juridiques. Selon Jean Gaspard Ntoutoume Ayi, le président du parti Ensemble pour le Gabon (EPG) « présente des garanties nécessaires pour qu’il soit jugé en étant assis chez lui et en partant de chez lui tous les matins pour venir au tribunal, c’est tout. », a-t-il conclu. Une invitation subtile à la raison et à l’application stricte du droit à tous sans distinction.

Pour information, la Cour d’appel de Libreville a rejeté début juin la demande de nullité de procédure déposée par la défense de l’ancien Premier ministre. Une décision qui a eu comme incidence, la prolongation d’une détention préventive désormais vieille de plusieurs mois. Ses avocats dénoncent une procédure irrégulière et des faits prescrits, tandis que le pouvoir, par la voix du président Brice Oligui Nguema, écarte toute ingérence de l’exécutif dans ce dossier.