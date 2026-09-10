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Rentrée scolaire : jusqu’à 20 millions de FCFA de financement avec AFG Bank Gabon

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 10 septembre 2026 à 17h25min
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Affiche AFG bank © D.R
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À l’approche de la rentrée scolaire 2026-2027, les dépenses s’accumulent pour les familles. Pour permettre à ses clients de mieux faire face à ces charges, AFG Bank Gabon, filiale du géant bancaire Atlantic Financial Group met en place le « Crédit Rentrée Scolaire Max 2026 ». Une offre de financement accessible jusqu’au 30 novembre prochain.

Frais de scolarité, fournitures, cartables, vêtements ou encore activités sportives et culturelles, la rentrée scolaire représente un poste de dépenses important pour de nombreux ménages. Pour certains parents, réunir l’ensemble des fonds nécessaires en une seule période peut ainsi mettre à rude épreuve l’équilibre du budget familial. C’est dans cette perspective que AFG Bank Gabon propose une solution permettant d’étaler ces dépenses dans le temps.

Disponible du 2 septembre au 30 novembre 2026, le « Crédit Rentrée Scolaire Max 2026 » permet de solliciter un financement compris entre 100 000 et 20 millions de FCFA. Le crédit est remboursable sur une durée pouvant aller jusqu’à 36 mois, au taux de 13 %. Une formule qui entend s’adapter à différents niveaux de besoins, en fonction de la situation de chaque client.

middle ban bien plus que du sport

Une solution pour différents besoins

L’intérêt de cette offre réside notamment dans la diversité des dépenses qu’elle peut contribuer à couvrir. De la scolarité aux fournitures, en passant par l’habillement ou les activités extrascolaires, les possibilités sont multiples. A Ainsi, AFG Bank Gabon entend ainsi accompagner sa clientèle au-delà du seul paiement des frais scolaires, en tenant compte des différentes réalités auxquelles les familles peuvent être confrontées à la rentrée.

À travers cette campagne, AFG Bank Gabon réaffirme sa volonté d’être aux côtés de sa clientèle dans les différentes étapes de la vie quotidienne. Les clients intéressés peuvent manifester leur intérêt pour le « Crédit Rentrée Scolaire Max 2026 » afin d’être recontactés par un agent du Centre Relation Clients. Une démarche qui permet de préparer cette rentrée avec davantage de visibilité sur son budget et de sérénité pour les mois à venir.

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Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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