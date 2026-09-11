Gabon : le styliste Roland Keasso Angome sacré aux Africa Next Awards à Paris

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Le styliste et entrepreneur gabonais Roland Keasso Angome a été distingué le 03 septembre 2026 à Paris, lors de la première édition parisienne des Africa Next Awards. Un trophée obtenu pour son parcours, son leadership et sa contribution au rayonnement de la mode et de l’excellence africaines à l’international.

La cérémonie s’est tenue aux prestigieuses Folies Bergère, en présence de plus d’une centaine de personnalités africaines et de la diaspora. Organisée par Boss Plus & Co, cette première édition parisienne avait pour objectif de mettre en avant des acteurs qui participent au rayonnement d’une Afrique créative, ambitieuse et influente.

De la mode à l’entrepreneuriat

Créateur de Maison Keasso, Roland Keasso Angome travaille dans le domaine de la mode. À travers cette marque, le styliste présente ses créations vestimentaires et fait connaître son travail. Sa marque s’était d’ailleurs fait remarquer à Paris, lors de la Fashion Week Africa, un rendez-vous consacré à la mode africaine.

En dehors de la mode, Roland Keasso Angome est aussi un acteur immobilier. Il a créé une Société civile immobilière (SCI) appelée « Keasso Gestion immobilière ». Cette société a pour objectif de participer au développement du secteur du logement au Gabon. Le styliste devenu entrepreneur voulait notamment apporter une réponse aux difficultés rencontrées par les populations pour se loger dans les grandes villes.

Cette distinction aux Africa Next Awards marque une nouvelle étape pour Maison Keasso. Elle vient récompenser le travail de Roland Keasso Angome et contribue à renforcer la visibilité de sa marque au-delà du Gabon. À travers cette reconnaissance, le styliste entend poursuivre la promotion du savoir-faire gabonais et de la création africaine sur la scène internationale. Reste désormais à espérer que cette récompense puisse inspirer d’autres entrepreneurs locaux.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire