Lutte contre les cancers : le ministère de la Santé mobilise les médecins du travail

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À l’approche d’Octobre Rose et de Novembre Bleu, la prévention des cancers s’étend au milieu professionnel. Le ministère de la Santé entend ainsi s’appuyer davantage sur les médecins du travail pour sensibiliser les salariés et favoriser le recours au dépistage. Une première rencontre avec la Société Gabonaise de Médecine du Travail s’est tenue le 9 septembre 2026 à Libreville, autour des actions à mener durant ces deux campagnes.

À travers le Programme national de prévention et de contrôle des cancers, le ministère de la Santé a présenté les principales orientations retenues pour Octobre Rose et Novembre Bleu. Les échanges ont notamment porté sur les activités de sensibilisation, l’éducation à la santé et la prévention à développer dans les entreprises et les administrations. L’objectif est de rapprocher davantage les messages de prévention des travailleurs, mais aussi de faciliter leur orientation vers les structures adaptées en cas de besoin. Une démarche qui place le lieu de travail parmi les espaces pouvant contribuer à la détection précoce des cancers.

La médecine du travail au cœur de la prévention

Présents au quotidien auprès des travailleurs, les médecins du travail disposent d’une position privilégiée pour relayer les messages de santé publique. Leur intervention peut notamment permettre d’informer sur les facteurs de risque, d’encourager l’adoption de comportements favorables à la santé et de rappeler l’importance du dépistage. Pour les autorités sanitaires, cette proximité avec les salariés représente donc un levier supplémentaire pour toucher une population parfois éloignée des campagnes classiques de sensibilisation.

Les médecins du travail ont, pour leur part, salué cette initiative, présentée comme une première rencontre de ce type avec le ministère de la Santé. Ils ont exprimé leur disponibilité à accompagner les campagnes Octobre Rose et Novembre Bleu 2026. Au-delà de ces deux rendez-vous annuels, cette collaboration pourrait contribuer à inscrire durablement la prévention des cancers dans les actions de santé menées au sein des entreprises et des administrations. L’enjeu est désormais de transformer cette mobilisation en actions concrètes auprès des travailleurs.