Derniers articlesSOCIETE

Lutte contre les cancers : le ministère de la Santé mobilise les médecins du travail

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 16 septembre 2026 à 19h28min
1 674 Temps de lecture 1 minute
Ajouter GabonMediaTime à vos sources préférées
Ecouter l'article

À l’approche d’Octobre Rose et de Novembre Bleu, la prévention des cancers s’étend au milieu professionnel. Le ministère de la Santé entend ainsi s’appuyer davantage sur les médecins du travail pour sensibiliser les salariés et favoriser le recours au dépistage. Une première rencontre avec la Société Gabonaise de Médecine du Travail s’est tenue le 9 septembre 2026 à Libreville, autour des actions à mener durant ces deux campagnes.

À travers le Programme national de prévention et de contrôle des cancers, le ministère de la Santé a présenté les principales orientations retenues pour Octobre Rose et Novembre Bleu. Les échanges ont notamment porté sur les activités de sensibilisation, l’éducation à la santé et la prévention à développer dans les entreprises et les administrations. L’objectif est de rapprocher davantage les messages de prévention des travailleurs, mais aussi de faciliter leur orientation vers les structures adaptées en cas de besoin. Une démarche qui place le lieu de travail parmi les espaces pouvant contribuer à la détection précoce des cancers.

La médecine du travail au cœur de la prévention

Présents au quotidien auprès des travailleurs, les médecins du travail disposent d’une position privilégiée pour relayer les messages de santé publique. Leur intervention peut notamment permettre d’informer sur les facteurs de risque, d’encourager l’adoption de comportements favorables à la santé et de rappeler l’importance du dépistage. Pour les autorités sanitaires, cette proximité avec les salariés représente donc un levier supplémentaire pour toucher une population parfois éloignée des campagnes classiques de sensibilisation.

middle ban bien plus que du sport

Les médecins du travail ont, pour leur part, salué cette initiative, présentée comme une première rencontre de ce type avec le ministère de la Santé. Ils ont exprimé leur disponibilité à accompagner les campagnes Octobre Rose et Novembre Bleu 2026. Au-delà de ces deux rendez-vous annuels, cette collaboration pourrait contribuer à inscrire durablement la prévention des cancers dans les actions de santé menées au sein des entreprises et des administrations. L’enjeu est désormais de transformer cette mobilisation en actions concrètes auprès des travailleurs.

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 16 septembre 2026 à 19h28min
1 674 Temps de lecture 1 minute
Photo de Geneviève Dewuno Edou

Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

Articles similaires

Laboratoire P4 du CIRMF : le Gouvernement fait le point sur une infrastructure stratégique

16 septembre 2026 à 19h44min

Nyanga : cinq présumés trafiquants arrêtés avec 70 kg de cannabis

16 septembre 2026 à 19h05min

Gabon : la population a augmenté de 94,3% entre 2013 et 2026 !

16 septembre 2026 à 16h24min

Gabon : Olam Palm déploie l’irrigation goutte-à-goutte souterraine sur plus de 7 000 hectares de palmiers

16 septembre 2026 à 16h00min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

Ce message d’erreur est visible uniquement pour les administrateurs/administratrices de WordPress.

Erreur 403 : The request cannot be completed because you have exceeded your quota..

Domain code: youtube.quota
Reason code: quotaExceeded

Erreur : aucune vidéo n’a été trouvée.

Assurez-vous qu’il s’agit d’un identifiant de chaine valide et que la chaine a des vidéos disponibles sur youtube.com.

Bouton retour en haut de la page