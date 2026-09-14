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AGASA : des jus MOZO Juice et Gold saisis pour contrôle

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 14 septembre 2026 à 11h30min
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Jus des marques MOZO Juice et Gold © D.R.
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L’Agence gabonaise de sécurité alimentaire (AGASA) a procédé à la saisie conservatoire de plusieurs jus des marques MOZO Juice et Gold, à la suite d’un signalement effectué sur les réseaux sociaux le 9 septembre 2026 par une consommatrice. Alertés sur la situation, les services de l’agence ont rapidement engagé des opérations de contrôle afin d’identifier les produits concernés et d’en vérifier la conformité. Cette intervention intervient alors que des interrogations avaient été soulevées autour de l’un de ces produits, notamment sur son aspect visuel.

Selon l’AGASA, les premières vérifications menées par les équipes ont notamment relevé l’absence d’autorisation d’importation pour les produits concernés. Une anomalie portant sur la coloration du jus a également été constatée. Face à ces éléments, les agents ont procédé à leur retrait à titre conservatoire, le temps de mener les investigations permettant d’établir précisément leur situation. L’objectif est ainsi de déterminer si les produits présentent ou non un risque pour la sécurité sanitaire des consommateurs.

Des investigations toujours en cours

À ce stade, l’AGASA se veut prudente sur les conclusions à tirer de cette opération. La saisie conservatoire ne signifie pas que les jus concernés sont dangereux ou impropres à la consommation. Elle constitue une mesure de précaution destinée à permettre aux services compétents d’effectuer les analyses et contrôles nécessaires avant toute conclusion définitive. Les investigations doivent notamment permettre d’évaluer leur innocuité et de mieux comprendre l’origine des anomalies relevées lors des contrôles.

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En attendant les résultats de ces vérifications, l’agence appelle les consommateurs à la vigilance et les encourage à signaler toute situation pouvant représenter un risque pour la sécurité sanitaire des aliments. Les autorités annoncent que les conclusions des investigations feront l’objet d’une prochaine communication. Une démarche qui devrait permettre de lever les incertitudes autour des produits saisis et d’apporter des éléments précis aux consommateurs, particulièrement attentifs à la qualité et à la conformité des denrées mises sur le marché.

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Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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