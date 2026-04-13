USS : les étudiants de L3 éligibles à la 4ème édition du concours d’éloquence et de communication scientifique 

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C’est ce que nous révèle un article publié ce 10 avril 2026 par Gabonactu. En effet, l’Université des sciences de la santé (USS) a servi de cadre au lancement de la 4ème édition du concours d’éloquence et de communication scientifique dénommé « Excellence DAFRA ». Pour cette édition une innovation s’est ajoutée notamment la participation désormais accessible aux étudiants de Licence 3 et dont le but est de promouvoir l’excellence académique et l’esprit d’initiative chez les étudiants en sciences.

Afin d’encourager les étudiants à développer leur aisance à l’oral des compétences scientifiques, le laboratoire Dafra met un accent sur l’excellence académique et l’esprit d’initiative chez les étudiants en sciences. Pour cette édition, les étudiants de Licence 3 sont désormais éligibles, élargissant ainsi la participation et renforçant l’ouverture du concours.Ainsi, les organisateurs ont insisté sur la rigueur et l’impartialité du jury. « Notre rôle, au sein du jury, est de recevoir les travaux et de les évaluer en toute impartialité et objectivité », a déclaré le Pr Kuissi, présidente du jury.

Un cadre de formation et de rigueur académique

Soucieux d’encourager les participants, les organisateurs ont rappelé que les récompenses incluent des prix financiers avec la possibilité pour le vainqueur de représenter le Gabon sur la scène africaine lors d’une compétition réunissant les meilleurs étudiants du continent. « Depuis l’an dernier, le lauréat bénéficie d’un voyage tous frais payés par Dafra Pharma pour représenter le Gabon face aux autres lauréats africains », a expliqué le représentant du laboratoire Dafra, Joachim Houedakor. Une manière de rappeler que le concours, « Excellence DAFRA » n’est pas à prendre à légère.

Selon Gabonactu, le concours « Excellence Dafra » apparaît aujourd’hui comme une véritable passerelle de rayonnement pour l’élite universitaire gabonaise dont l’objectif est de mettre en avant les talents scientifiques et oratoires de la jeunesse estudiantine. Et ce, en renforçant la culture de l’excellence dans les universités et en favorisant leur ouverture sur l’espace africain. À terme, le laboratoire Dafra entend former des étudiants capables de s’imposer sur la scène académique africaine et internationale.