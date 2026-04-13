New York Film Africain : «Afrotopia», sélectionné pour une projection au festival 

Ecouter l'article

Le film Afrotopia, signé par le producteur et réalisateur David Mboussou, a été retenu dans la programmation du New York African Film Festival qui se tiendra au mois de mai prochain. L’œuvre gabonaise sera projetée au Film at Lincoln Center, haut lieu du cinéma indépendant et international à New York, confirmant ainsi son entrée dans une vitrine prestigieuse dédiée aux créations africaines.

Cette sélection marque une étape importante pour le cinéaste, d’autant plus que le film y connaîtra sa première new-yorkaise, en présence de son réalisateur. Le film sera projeté au mythique Film at Lincoln Center qui est un qui est un haut lieu du cinéma indépendant et international à New York et confirme l’ascension de la production. «C’est une reconnaissance importante pour le film qui montre que le film circule et se hisse dans des espaces qui sont exigeants d’un point de vue éditorial.»a déclaré David Mboussou, réalisateur du film.

Un récit entre mémoire, transmission et menaces écologiques qui s’exporte …

En effet, au cœur du bassin du Congo, Afrotopia suit le parcours d’un jeune vidéaste en devenir, contraint de travailler dans l’entreprise forestière de son père. Au fil de cette immersion forcée, il découvre l’existence d’un projet de destruction d’une forêt sacrée, lieu chargé de mémoire et de spiritualité. Cette révélation bouleverse son regard sur son environnement familial et social. Il s’ouvre également sur un secret de famille enfoui, intimement lié à l’époque coloniale, qui vient relier les blessures du passé aux enjeux du présent.

À travers cette intrigue, David Mboussou aborde des thèmes puissants tels que l’héritage, la transmission, la protection du patrimoine naturel et les conséquences durables de l’histoire coloniale. Créé en 1993, le New York African Film Festival s’est imposé au fil des années comme l’une des principales plateformes de diffusion du cinéma africain et de ses diasporas. Avec cette sélection à New York, Afrotopia s’inscrit dans une dynamique de reconnaissance internationale et porte, au-delà des frontières gabonaises, une parole cinématographique ancrée dans les réalités africaines. Rendez-vous en mai aux United States of America!