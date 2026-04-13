Libreville : quid des abri-bus connectés sans connexion ?

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À Libreville, de nouveaux abris-bus ont vu le jour il y a quelques années avec comme particularité, la possibilité de jouir d’une connexion internet gratuite. Pourtant moins de 5 mois après, ce ne sont plus que des abris-bus à l’usage classique. C’est-à-dire, attendre un bus à l’abri des rayons du soleil et des gouttes de pluie. Une situation qui interroge sur la qualité et le silence des autorités compétentes.

C’était un projet annoncé par les autorités du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI). Il visait à protéger les populations dans l’attente de transports mais avec des avantages. En effet, ces abris-bus dernière génération installés au rond-point de la démocratie, au Boulevard triomphal et à l’arrêt de bus de la Vallée Sainte-Marie, où à l’entrée de l’hôpital Mère et enfant, sont équipés d’une connexion Wifi gratuite et de borne de charge universelle et haute technologie pour rendre l’attente agréable.

Une satisfaction qui a vite disparue…

Pour les populations, cette infrastructure a été saluée notamment à une époque où le numérique et le digital sont indispensables. Avec ces abri-bus, l’on aurait pu avoir l’impression de vivre dans une de ces grandes villes connectées, comme les pays asiatiques. Mais avant même d’être déployés dans l’ensemble du Grand Libreville voire du territoire, ils ont retrouvé leur usage classique. Hélas! Toute chose qui pousse à se demander à qui incombe la responsabilité de ces infrastructures?

Est-ce l’aveu d’une impréparation des autorités compétentes sur un projet qui aurait amélioré le trafic des usagers ? Pourrait-on se demander. Malheureusement, certains ont très vite perdu leur éclat et se retrouvent souvent remplis de déchets, ou servent de couches pour des sans abris voire des malades mentaux. Un constat qui est d’ailleurs fait sur l’ensemble des abris-bus qu’ils soient neufs ou anciens. Une meilleure organisation et structuration de ces infrastructures pourraient non seulement rendre meilleure l’attente de transport mais aussi contribueraient à l’embellissement de la ville.