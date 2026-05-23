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Gabon : 47 agents du ministère du tourisme désormais assermentés 

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 23 mai 2026 à 22h54min
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Photo de famille au terme de la présentation de serment de 47 agents du ministère du Tourisme © D.R.
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Ce samedi 22 mai 2026 s’est tenu au tribunal de première instance de Libreville, une audience solennelle marquant la prestation de serment de 47 agents du ministère du Tourisme et de l’Artisanat. Une exigence légale qui son fondement dans les dispositions de la loi 004/2021 du 26 mars 2021 portant réglementation du secteur du tourisme en République Gabonaise, en son article 19, et l’arrêté 0038 du 26 mars 2021 portant infraction administrative, en son article 2. 

C’est en présence du Directeur de cabinet du ministre du Tourisme et de l’Artisanat, de l’Inspecteur général des services, des directeurs généraux, et de plusieurs invités que les 47 impétrants à l’appel de leurs noms se sont présenter devant le jury la main droit levé en prononçant la formule qui suit « Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d’observer en tout les devoirs qu’elles m’imposent. Je le jure ». Une phrase qui vaut son pesant d’or puisqu’elle  renvoie chacun de ces agents à un engagement, à un sens élevé de responsabilité. 

Des pouvoirs élargis au service du contrôle du secteur touristique

Par leur serment, ces 47 agents obtiennent désormais une distinction, notamment le statut d’Officier de police judiciaire à compétence spéciale.« La compétence spéciale qui vous est aujourd’hui désormais dévolue suppose que vous agirez désormais sous l’autorité du Procureur de la République de votre ressort, chef des officiers de police judiciaire conformément au Code de procédure pénale.» a souligné le Procureur de la République représentant le ministère public. Rappelant aux impétrants combien il est crucial de faire preuve d’exemplarité, et d’être guidé par  les valeurs de probité, le sens élevé de la morale administrative dans l’exercice de vos fonctions.

Le président du Tribunal de première instance de Libreville, Jean-Gaël Doumbeneny, a quant à lui exhorter ces derniers à  vulgariser l’économie forestière qui participe au  développement durable du pays. « Il vous revient de redonner de la valeur et de l’importance à ce secteur comme priorité stratégique. Le gouvernement avait décidé de faire du secteur de l’économie forestière un secteur prioritaire avec la création des parcs nationaux, des zones d’intérêt, et aujourd’hui il y a des aires protégées » a t-il souligné. 

Rappelant à ces 47 agents qu’ils ont le devoir de véhiculer une image d’excellence du Gabon, le président du tribunal a souligné que le pays ambitionne de se hisser au rang des grandes nations grâce notamment à la valorisation durable de ses ressources naturelles et de son potentiel touristique. Par ailleurs, Jean-Gaël Doumbeneny, a insisté sur la nécessité d’une collaboration étroite avec le parquet de Libreville dans l’accomplissement de leurs missions.

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Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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