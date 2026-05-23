Ecole Terre d’Espérance : une fin d’année valorisant le pagne africain

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L’École panafricaine Terre d’Espérance a célébré, ce vendredi 22 mai 2026, la clôture de son année scolaire dans une ambiance festive et riche en couleurs. Au rythme des chants, danses, sketches et autres prestations culturelles, élèves, enseignants et personnel administratif ont marqué la fin des cours en mettant à l’honneur le pagne africain, symbole de l’identité culturelle et des traditions du continent.

Devant de nombreux parents venus assister à cette journée, le pagne s’est imposé comme l’élément central de la célébration. Vêtu par l’ensemble de la communauté éducative, il a illustré la volonté de l’établissement de promouvoir les valeurs culturelles gabonaises auprès des plus jeunes. « Depuis le début de l’année, nous nous sommes lancés à fond dans la culture gabonaise. Aujourd’hui, c’est la fête de fin d’année et nous l’avons mis encore sous le signe de la culture gabonaise et de la tradition africaine. Toute l’école est vêtue en pagne.», a expliqué le responsable de l’école, le Dr Aziz Salami, rappelant notamment l’organisation d’une journée culturelle gabonaise en décembre dernier.

Une immersion dans la culture gabonaise

Placée sous le thème de la culture gabonaise et de la tradition africaine, cette fête de fin d’année a donné lieu à plusieurs activités mettant en avant les langues nationales, les musiques traditionnelles et les expressions culturelles locales. Les élèves ont ainsi présenté des chants et des sketches dans différentes langues du pays. Pour le Dr Aziz Salami, la maîtrise de la langue constitue un pilier essentiel de la transmission culturelle. « La langue est le premier vecteur de la culture. Bon nombre de nos enfants ne savent pas parler leur langue et nous voulons leur transmettre cette richesse », a-t-il souligné.

Au-delà de son caractère festif, la journée a également permis aux parents de découvrir le travail accompli tout au long de l’année scolaire. Une enseignante a indiqué que la préparation des élèves avait débuté dès les premiers mois de l’année, avec un accent particulier mis sur le langage, les mathématiques, l’éveil et l’expression orale. « Les parents ont vu un peu ce que les enfants font exactement dans les salles de classe, parce qu’on a remarqué que beaucoup ne prennent pas encore en considération les moyennes sections, mais ils prennent également de l’ampleur dans l’éducation » a confié l’éducatrice préscolaire.

Moment le plus attendu de la journée, les prestations des élèves ont suscité admiration et fierté parmi les familles présentes. Notamment les démonstrations artistiques, performances culturelles et exercices pédagogiques, ainsi l’École panafricaine Terre d’Espérance a réussi à joindre l’utile à l’agréable, tout en réaffirmant son engagement en faveur de la promotion de la culture gabonaise et de l’excellence éducative.