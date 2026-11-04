USA : Trump essuie un camouflet au Congrès lors des élections de mi-mandat

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C’était jour d’élection aux États-Unis ce mardi 3 novembre 2026, soit deux ans après le retour au pouvoir de Donald Trump. Les américains étaient appelés à renouveler un tiers des sièges au Sénat, soit 35 sur 100 et l’ensemble de la Chambre des représentants (l’équivalent de l’Assemblée nationale au Gabon ndlr), soit 435 sièges. Comme le prédisaient les sondages d’opinion ces derniers mois, ce scrutin est un camouflet pour le parti Républicain, qui perd ainsi la majorité au Sénat.

Si les projections de ces dernières semaines prédisaient à coup sûr un basculement de la Chambre des représentants dans le camp démocrate, c’était en revanche incertain pour le Sénat. Malgré l’implication personnelle du président Trump dans la campagne, les candidats Républicains ont échoué dans plusieurs bastions historiques tels que le Kansas, le Texas, l’Iowa ou encore la Caroline du Sud. Une déferlante Bleue qui s’explique selon les spécialistes, en grande partie par l’affaiblissement du pouvoir d’achat des américains et par les conséquences économiques du déclenchement de la guerre en Iran par Donald Trump et son allié israélien, Benjamin Netanyahu.

Donald Trump paye cher sa politique

Selon le journal Le Monde, citant Associated Press, la compilation de 84% des résultats donne les Démocrates vainqueurs au Sénat avec 54 sièges contre 43 pour Les Républicains et 219 sièges à la Chambre des représentants contre 135 pour le parti de Donald Trump. Il faut dire que les Républicains disposaient jusque-là d’une majorité dans les deux chambres, offrant ainsi un pouvoir considérable au président de la République. Avec ce basculement du Congrès, Donald Trump perd ainsi une bataille importante, lui qui avait inscrit cette campagne comme un référendum pour ou contre sa politique.

Chose inhabituelle, le président Trump a reconnu que les Démocrates ont « fait du bon boulot » et s’étaient « bien battus ». Quant à l’ancien président Barack Obama, cette victoire au midterms est un message fort envoyé par les américains qui, selon lui, « veulent une politique qui rassemble les gens plutôt que de les diviser ». Une allusion claire à la politique anti immigration de Donald Trump et les méthodes de sa très controversée police Ice, qui fracturent profondément la société américaine. Soulignons que lors de ces élections, les américains renouvellent également 36 des 50 sièges de gouverneurs.