Moanda : sept ressortissants congolais sous mandat de dépôt pour immigration clandestine

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La lutte contre l’immigration irrégulière franchit une nouvelle étape dans le département de la Lébombi-Leyou. Sept ressortissants congolais, âgés de 20 à 47 ans, ont été placés sous mandat de dépôt à la prison centrale de Franceville le 26 octobre 2026, suite à leur présentation devant le magistrat instructeur près le tribunal de première instance local. Ces hommes sont formellement poursuivis pour immigration clandestine et défaut de carte de séjour.

L’affaire remonte au samedi 24 octobre, lorsque la brigade de gendarmerie de Moanda a mené un contrôle ciblé au quartier Rio. L’intervention ne s’est pas déroulée sans heurt : l’arrestation des suspects serait en effet intervenue dans un contexte de résistance face aux forces de l’ordre venues procéder à leur interpellation. Au total, onze individus avaient été appréhendés lors de cette descente.

Des parcours de clandestinité à travers la forêt de Bakoumba

À l’issue des vérifications administratives d’usage, le sort des retenus a divergé. Quatre d’entre eux ont été remis en liberté après avoir pu justifier de la régularité de leurs papiers et de leur titre de séjour. En revanche, pour les sept autres, les soupçons d’irrégularité se sont confirmés.

Selon les éléments recueillis lors des auditions, certains des prévenus séjournaient déjà clandestinement à Moanda depuis 2024. Ils auraient réussi à s’infiltrer sur le territoire gabonais en traversant les forêts de Bakoumba, un itinéraire emprunté dans l’espoir d’échapper à des conditions de vie particulièrement difficiles dans leur pays d’origine.

Le rappel à la loi et aux exigences migratoires

En attendant le développement des poursuites et la suite de la procédure judiciaire, les sept hommes restent écroués à la maison d’arrêt de Yené à Franceville. Cet épisode réaffirme la fermeté des autorités gabonaises quant au contrôle strict des flux migratoires et au respect rigoureux des formalités légales de séjour sur l’ensemble du territoire national.