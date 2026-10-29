Anciennes pièces de monnaie : possible de les échanger jusqu’au 31 octobre 2027

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Pourquoi certains commerçants refusent-ils déjà les pièces de monnaie qui seront démonétisées à partir du 1er novembre 2026 ? Cette réaction s’explique notamment par la crainte de se retrouver avec des pièces devenues inutilisables et impossibles à échanger. Pourtant, cette inquiétude repose sur une confusion entre la fin du pouvoir libératoire et la possibilité de conversion.

Dans son communiqué du 8 octobre 2026, la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC) précise les conditions de retrait de l’ancienne gamme monétaire. Contrairement à certaines interprétations, la date du 1er novembre ne marque pas la fin immédiate de toute possibilité d’échange pour les détenteurs concernés.

Une période de douze mois pour échanger

La mesure concerne les pièces mises en circulation entre 1958 et 1985 dans les six pays de la CEMAC. Dès le 1er novembre 2026, elles perdront leur cours légal et ne pourront donc plus servir à régler des achats. Toutefois, la BEAC a prévu un dispositif transitoire permettant aux détenteurs de les échanger contre des pièces des gammes 2006 ou 2024. Du 1er novembre 2026 au 31 juillet 2027, soit pendant neuf mois, les échanges pourront s’effectuer aux guichets des établissements de crédit, des établissements de microfinance et de la BEAC.

Du 1er août au 31 octobre 2027, seuls les guichets de la Banque centrale resteront habilités à effectuer cette opération. À compter du 1er novembre 2027, aucun échange ne sera plus possible, quels que soient les guichets. Cette clarification est essentielle pour dissiper la psychose qui gagne certains commerces de proximité. Si les anciennes pièces ne pourront effectivement plus être utilisées comme moyen de paiement après leur démonétisation, leur échange restera possible pendant douze mois. Les commerçants doivent donc distinguer ces deux opérations et éviter toute confusion.