Derniers articlesECONOMIE

Digitalisation : le gouvernement annonce le déploiement progressif de Gabon Connect 

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 27 octobre 2026 à 10h46min
1 671 Temps de lecture 1 minute
Ajouter GabonMediaTime à vos sources préféréesMédia certifié par Média Métri
Le déploiement de Gabon Connect se fera progressivement © Montage IA
Ecouter l'article

La Gabon poursuit son ambition de modernisation de son administration à travers l’accélération de la digitalisation. Gabon Connect constitue en ce sens une solution innovante qui vise à regrouper plusieurs services publics sur un portail numérique unique. Lancé en mars 2026, le dispositif facilite l’accès aux démarches fiscales, sociales, douanières et foncières. Il rassemble eTax pour les impôts, eEmployeur pour les déclarations sociales, TrésorPay pour les recettes non fiscales, eDouanes pour les formalités douanières et ePropriété pour le livre foncier. Cette centralisation ne fusionne pas les administrations, mais permet aux usagers d’accéder à leurs services depuis un espace commun.

Le fonctionnement repose sur une connexion au portail gabon-connect.gouv.ga, suivie du choix du service concerné. Pour les entreprises, eEmployeur prévoit une déclaration mensuelle unique des salaires, destinée à remplacer plusieurs formalités auprès de la Direction générale des impôts, de la CNSS et de la CNAMGS. Après vérification des informations et déclaration des rémunérations, l’employeur effectue son paiement et reçoit une quittance sécurisée. Les moyens de paiement disponibles varient selon les services, notamment entre Mobile Money, carte bancaire et virement.

Un déploiement progressif

Le calendrier prévoit une mise en service par étapes. En octobre 2026, eTax est intégré, TrésorPay ouvre certaines recettes non fiscales et eEmployeur démarre pour les grandes entreprises relevant de la Direction générale de l’Emploi. Leur première déclaration unique doit être déposée avant le 15 novembre 2026. En janvier 2027, le dispositif doit s’étendre à tous les employeurs. D’autres collectivités rejoindront TrésorPay en avril, tandis qu’eDouanes et ePropriété sont attendus en septembre. Le déploiement intégral est annoncé pour décembre 2027.

Canal_octobre

Pour les populations et les entreprises, les bénéfices attendus concernent principalement la réduction des déplacements, la simplification des formalités et la disponibilité de justificatifs numériques. Toutefois, cette transformation exige une connexion Internet, une bonne maîtrise des outils numériques et des informations correctement renseignées. L’accompagnement des usagers, la sécurité des données et la fiabilité des plateformes seront déterminants.

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 27 octobre 2026 à 10h46min
1 671 Temps de lecture 1 minute
Photo de Karl Makemba

Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

Articles similaires

Gab’Oil : Yves-Fernand Manfoumbi annonce un audit de 60 jours pour préparer le redressement de l’entreprise

27 octobre 2026 à 12h12min

Bakoumba : un homme de 68 ans meurt dans un accident d’abattage

27 octobre 2026 à 12h01min

PLF 2027 : 10 milliards de FCFA et 100 emplois gabonais pour bénéficier de certains avantages fiscaux 

27 octobre 2026 à 11h54min

Diplomatie : Vasyl Hamianin nommé ambassadeur de l’Ukraine au Gabon

27 octobre 2026 à 11h49min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

Ce message d’erreur est visible uniquement pour les administrateurs/administratrices de WordPress.

Erreur 403 : The request cannot be completed because you have exceeded your quota..

Domain code: youtube.quota
Reason code: quotaExceeded

Erreur : aucune vidéo n’a été trouvée.

Assurez-vous qu’il s’agit d’un identifiant de chaine valide et que la chaine a des vidéos disponibles sur youtube.com.

Bouton retour en haut de la page