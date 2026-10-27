Digitalisation : le gouvernement annonce le déploiement progressif de Gabon Connect 

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La Gabon poursuit son ambition de modernisation de son administration à travers l’accélération de la digitalisation. Gabon Connect constitue en ce sens une solution innovante qui vise à regrouper plusieurs services publics sur un portail numérique unique. Lancé en mars 2026, le dispositif facilite l’accès aux démarches fiscales, sociales, douanières et foncières. Il rassemble eTax pour les impôts, eEmployeur pour les déclarations sociales, TrésorPay pour les recettes non fiscales, eDouanes pour les formalités douanières et ePropriété pour le livre foncier. Cette centralisation ne fusionne pas les administrations, mais permet aux usagers d’accéder à leurs services depuis un espace commun.

Le fonctionnement repose sur une connexion au portail gabon-connect.gouv.ga, suivie du choix du service concerné. Pour les entreprises, eEmployeur prévoit une déclaration mensuelle unique des salaires, destinée à remplacer plusieurs formalités auprès de la Direction générale des impôts, de la CNSS et de la CNAMGS. Après vérification des informations et déclaration des rémunérations, l’employeur effectue son paiement et reçoit une quittance sécurisée. Les moyens de paiement disponibles varient selon les services, notamment entre Mobile Money, carte bancaire et virement.

Un déploiement progressif

Le calendrier prévoit une mise en service par étapes. En octobre 2026, eTax est intégré, TrésorPay ouvre certaines recettes non fiscales et eEmployeur démarre pour les grandes entreprises relevant de la Direction générale de l’Emploi. Leur première déclaration unique doit être déposée avant le 15 novembre 2026. En janvier 2027, le dispositif doit s’étendre à tous les employeurs. D’autres collectivités rejoindront TrésorPay en avril, tandis qu’eDouanes et ePropriété sont attendus en septembre. Le déploiement intégral est annoncé pour décembre 2027.

Pour les populations et les entreprises, les bénéfices attendus concernent principalement la réduction des déplacements, la simplification des formalités et la disponibilité de justificatifs numériques. Toutefois, cette transformation exige une connexion Internet, une bonne maîtrise des outils numériques et des informations correctement renseignées. L’accompagnement des usagers, la sécurité des données et la fiabilité des plateformes seront déterminants.