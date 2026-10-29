Gabon Connect : le ministère de l’Economie sollicite l’expertise de l’APDPVP

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Le Secrétaire général du ministère de l’Économie, des Finances, de la Dette et des Participations, chargé de la lutte contre la vie chère, Michel Tsamba, a conduit une délégation ministérielle au siège de l’Autorité pour la protection des données à caractère personnel et de la vie privée (APDPVP). Reçue par le président de cette institution, Joël Dominique Lédaga, la délégation est venue solliciter un accompagnement technique pour garantir la conformité de la plateforme Gabon Connect aux lois et règlements en vigueur. Pour les responsables du projet, il est essentiel d’associer en amont l’autorité compétente afin d’assurer une collecte et un traitement des données personnelles respectueux des droits des usagers.

Mise en place en mars 2026, Gabon Connect constitue un levier de modernisation de l’administration publique gabonaise. Après une présentation au vice-président du Gouvernement et aux membres de la Fédération des entreprises du Gabon (FEG), la plateforme entre dans une nouvelle phase, marquée par la préparation de ses différents modules opérationnels. « Il fallait partager avec ceux qui protègent nos données personnelles, qui savent exactement ce qu’il faut faire et ce qu’il ne faut pas faire avec ces données, comment il faut les collecter, comment doit-on les traiter », a expliqué Michel Tsamba. Cette démarche vise à concilier transformation numérique, efficacité administrative et respect des exigences légales en matière de protection de la vie privée.

Des services publics accessibles en ligne

Gabon Connect ambitionne de dématérialiser plusieurs procédures administratives, notamment dans les domaines des impôts, des douanes, du foncier et de la sécurité sociale. Grâce à cette plateforme informatique, les usagers pourront effectuer certaines démarches à distance, sans devoir systématiquement se rendre dans les administrations concernées. Les contribuables pourront ainsi accéder aux services disponibles à l’aide de leurs identifiants et effectuer leurs déclarations en ligne. Cette évolution devrait contribuer à simplifier les formalités, à réduire les déplacements et à améliorer les relations entre l’administration, les entreprises et les citoyens. Toutefois, la sécurisation des informations échangées demeure un enjeu majeur pour instaurer la confiance des utilisateurs et garantir une utilisation conforme des données collectées.

Parmi les prochaines fonctionnalités figure la Déclaration unique des salaires (DUS), destinée à mutualiser les démarches des entreprises auprès de la Direction générale des impôts, de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et de la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS). Au lieu de transmettre trois déclarations distinctes, les employeurs pourront effectuer une déclaration unique partagée entre ces administrations. Le second module, TrésorPay, vise à faciliter le recouvrement des recettes non fiscales de l’État, des collectivités locales et des administrations publiques. Il permettra notamment d’effectuer en ligne certaines démarches payantes, comme la demande d’un extrait de casier judiciaire. À travers ces innovations, Gabon Connect entend accélérer la dématérialisation des services publics, tout en faisant de la protection des données personnelles une condition essentielle de sa mise en œuvre.