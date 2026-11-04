Gabon : la GSMA préconise la baisse du prix des smartphones pour réduire la fracture numérique

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Si le réseau mobile haut débit couvre aujourd’hui une grande majorité du territoire gabonais, plus de la moitié de la population n’utilise toujours pas l’Internet mobile. Pour résorber cette fracture numérique, l’association internationale des opérateurs mobiles (GSMA) formule une série de recommandations dans un rapport publié le 29 octobre 2026 à Libreville.

Les infrastructures réseau ne manquent pourtant pas d’atouts au Gabon. La technologie 4G atteint désormais 95 % de la population et les anciennes connexions 2G ne représentent plus que 5 % du marché. Néanmoins, l’accès effectif achoppe sur le prix des terminaux. Bien que 83 % des adultes issus des 40 % de ménages les plus modestes possèdent un téléphone portable, seule la moitié dispose d’un smartphone.

Cette situation s’explique notamment par une fiscalité défavorable : les terminaux intelligents supportent une TVA de 18 %, contre 10 % pour les ordinateurs. Pour lever cet obstacle, la GSMA préconise d’alléger la taxe sur les appareils d’entrée de gamme et d’encourager des facilités de paiement. L’organisation cite l’exemple de l’Afrique du Sud, où la suppression d’une taxe de luxe sur les smartphones abordables a permis d’en écouler 1,1 million d’exemplaires supplémentaires en moins d’un an.

Numériser les services publics pour susciter l’usage

Au-delà de l’accessibilité financière, l’adoption des technologies mobiles repose sur leur utilité quotidienne. Fort des succès enregistrés par la dématérialisation douanière ou la plateforme Digitax, le Gabon dispose d’un levier majeur : étendre l’accès mobile aux démarches administratives, de santé et d’éducation.

L’adoption de la monnaie mobile par 62 % des adultes constitue une base solide pour développer ces usages. La GSMA conseille de concevoir des services adaptés aux besoins des ménages à faibles revenus, tout en renforçant les programmes de sensibilisation aux outils numériques.

Un assouplissement fiscal avantageux pour l’État

Afin de soutenir l’effort des opérateurs, le rapport invite les autorités à repenser la fiscalité sectorielle. Les prélèvements spécifiques s’élèvent aujourd’hui à 11 % du chiffre d’affaires brut des entreprises de télécommunications. Les réduire progressivement à 3 % et exonérer de TVA certaines infrastructures stratégiques, comme les centres de données, permettrait de relancer les investissements, particulièrement dans les zones rurales où la 4G plafonne à 70 %.

Loin d’être un manque à gagner, ces réformes économiques s’avéreraient rentables à moyen terme. Selon les projections de la GSMA, ces mesures permettraient de raccorder 190 000 usagers supplémentaires d’ici 2031, portant le nombre d’abonnés uniques à 1,48 million. L’accroissement de l’activité numérique compenserait les baisses de taxes dès 2028, pour générer une hausse nette d’environ 63 milliards de FCFA de recettes publiques annuelles à l’horizon 2031.