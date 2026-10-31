Octobre Rose : Olam Palm Gabon solidaire à l’Institut de cancérologie d’Akanda 

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À l’occasion d’Octobre Rose, Olam Palm Gabon a posé un geste de solidarité à l’Institut de cancérologie d’Akanda. Ce vendredi 30 octobre 2026, l’entreprise, par l’intermédiaire de son Réseau des femmes, a remis à l’établissement un don de produits de première nécessité. Cette initiative vise à réconforter les personnes touchées par le cancer et à soutenir le personnel soignant dans ses efforts de prise en charge. Elle traduit la volonté de faire vivre la solidarité au-delà de la prévention.

« Nous souhaitions à travers cette action exprimer notre soutien aux personnes touchées par le cancer ainsi qu’à leurs familles et à l’ensemble du personnel médical qui les accompagne », a souligné Leatitia Kombila, porte-parole du Réseau des femmes d’Olam Palm Gabon. Accueillie par le directeur de l’Institut, la délégation conduite par le Directeur général de l’entreprise a présenté les motivations de cette initiative. Selon Christophe Eyi, elle émane des 3 000 femmes du réseau, désireuses d’exprimer leur solidarité au-delà de la prévention.

Un don de produits essentiels pour les patients et l’Institut

Après la phase protocolaire, les présents ont été remis aux responsables de l’Institut. Selon Leatitia Kombila, le don comprend une centaine de cartons d’huile, des cartons de savon, des serpillières, du papier toilette, des couches pour adultes et des lingettes. Ces produits de première nécessité doivent contribuer aux besoins de l’établissement et des patients. Par cette action, Olam Palm Gabon et son Réseau des femmes apportent un appui aux équipes médicales et témoignent de leur attention envers les personnes confrontées à la maladie.

Pour le Colonel Arnaud Boris Koumba, Directeur de l’Institut de cancérologie d’Akanda, ce geste est la preuve que « Olam Palm Gabon est une entreprise véritablement citoyenne ». Face au cancer, la mobilisation doit être collective. Si la prévention, le dépistage précoce et un accompagnement adapté demeurent essentiels, la solidarité et le soutien aux malades constituent des leviers dans ce combat. À travers cette initiative, Olam Palm Gabon réaffirme son engagement aux côtés des patients, de leurs familles et des acteurs de la lutte contre le cancer.