Naufrage Prospector 5 : un ressortissant indien décédé, toujours 4 disparus, dont 3 gabonais 

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Les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver les personnes disparues, trois jours après le naufrage de la plateforme pétrolière Prospector 5. Pleinement mobilisées à travers une trois postes de commandement de crise, les autorités civiles et militaires ont communiqué ce 26 octobre afin de dresser un point d’étape de la situation. Selon le communiqué du vice-amiral Bekale Meyong, chef d’état-major de la Marine nationale et commandant des opérations de recherches et de secours, un ressortissant indien serait décédé après avoir reçu un choc à la tête, d’après les témoignages recueillis auprès des rescapés.

En outre, 4 personnes restent portées disparues, dont 3 Gabonais et un Croate. Les opérations de recherche se poursuivent afin de retrouver les disparus. Les autorités indiquent que sur les 110 rescapés recensés parmi le personnel de l’installation, 100 ont été accueillis ce 26 octobre au port commercial de Port-Gentil, avant d’être conduits à la base navale pour une première prise en charge médicale et psychologique. À l’issue des examens, 94 personnes ont été transférées dans des structures hôtelières adaptées, tandis que six autres ont été admises dans un établissement médical pour des soins approfondis. Les dix derniers rescapés étaient attendus à Port-Gentil dans la soirée du même jour. Un dispositif de gestion de crise maritime a également été déployé à Libreville, avec deux postes secondaires à Port-Gentil et Mayumba.

Des moyens importants mobilisés pour retrouver les disparus

Pour intensifier les recherches, les autorités indiquent avoir engagé 14 moyens navals, dont quatre appartenant aux forces de défense, cinq moyens aériens, dont un appareil de l’aviation légère des armées, ainsi que deux drones et un robot sous-marin téléopéré de type ROV. La République du Congo apporte également son soutien à l’opération, notamment par la mise à disposition d’un patrouilleur de haute mer et d’un hélicoptère. L’État affirme que la recherche des quatre disparus demeure une priorité et assure qu’aucun effort ne sera ménagé pour les retrouver.

Soulignons que le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, accompagné de membres du gouvernement, a échangé avec les rescapés et les familles des victimes pour leur témoigner son soutien. Le communiqué précise que les gabonais ayant perdu leurs documents administratifs devront se rapprocher du ministère de l’Intérieur pour leur renouvellement. Le ministère des Affaires étrangères contactera quant à lui les ambassades concernées pour les ressortissants étrangers. Enfin, les autorités appellent la population à la retenue et à privilégier les communications officielles. Un numéro vert sera mis en place pour faciliter les échanges avec les familles.