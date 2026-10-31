Gabon : la cartographie nationale a recensé 1162 projets publics en 2026  

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Le Gabon renforce son dispositif de suivi des investissements publics avec l’actualisation de la cartographie nationale des programmes et projets de développement. Présentée ce 30 octobre 2026, lors d’un atelier de restitution organisé par le Commissariat général au Plan, cette nouvelle base de données vise à offrir une meilleure visibilité sur les projets engagés dans les neuf provinces du pays, leur localisation et leur niveau d’exécution. L’objectif du gouvernement est d’améliorer la programmation des investissements, renforcer le suivi-évaluation et disposer d’informations fiables pour orienter les décisions publiques.

La rencontre a réuni des représentants du gouvernement, des administrations publiques, des collectivités locales, des structures chargées de l’exécution des projets ainsi que des partenaires techniques et financiers. Dans son allocution, le Commissaire général au Plan, Vulgain Andjembe Tsiegori, a présenté les résultats de cette deuxième opération de collecte. Lancée le 8 mai 2026 avec la participation des ministères sectoriels, elle a permis de porter le nombre de projets recensés à 1 162, contre 675 lors de la première cartographie réalisée en 2025, soit une progression de 72 %. Cette actualisation élargit ainsi la connaissance du portefeuille national des investissements publics.

Une base de données pour mieux piloter les investissements publics

Menée du 10 au 24 mai 2026, cette collecte complémentaire a mobilisé cinq équipes déployées dans les neuf provinces du pays. Leur mission consistait à vérifier les projets déjà répertoriés, identifier les nouvelles initiatives et recueillir des informations sur leurs caractéristiques techniques, leur financement et leur état d’avancement. Les données consolidées permettent désormais une lecture du portefeuille par province, ministère, source de financement et statut d’exécution, en cohérence avec les priorités du Plan national de croissance et de développement (PNCD) 2026-2030. Cette démarche, conduite dans le cadre du projet HISWACA avec l’appui de la Banque mondiale, constitue un outil de référence pour améliorer la coordination et la transparence dans la gestion des investissements.

Toutefois, pour le Commissariat général au Plan, l’enjeu dépasse le simple recensement. Il s’agit désormais de fiabiliser régulièrement les informations, notamment celles relatives aux financements, aux engagements et aux paiements, mais aussi d’identifier les difficultés rencontrées sur les chantiers à l’arrêt ou non démarrés. Vulgain Andjembe Tsiegori a ainsi appelé les administrations concernées à compléter les données manquantes et à définir un mécanisme permanent d’actualisation de la cartographie. L’objectif est de faire de cet instrument un véritable outil d’aide à la planification, à la budgétisation et au suivi des réalisations publiques, afin de mieux mesurer l’efficacité des investissements et leur contribution au développement du Gabon.