Union européenne : une mission économique tchèque envisagée pour renforcer les investissements au Gabon

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L’ambassadeur du Gabon à Bruxelles, Eudes Régis Immongault Tatangani, a été reçu par le député européen Tomáš Zdechovský dans le cadre d’échanges consacrés au renforcement de la coopération économique entre le Gabon et ses partenaires européens. Cette rencontre, particulièrement orientée vers les opportunités offertes par la République tchèque, a permis d’identifier plusieurs secteurs prioritaires, notamment l’agriculture, les mines, l’énergie et les infrastructures. Une mission économique tchèque au Gabon a également été évoquée afin d’explorer de nouvelles perspectives d’investissement.

Dans un contexte marqué par la volonté des autorités gabonaises de diversifier les partenaires économiques du pays, la représentation diplomatique du Gabon à Bruxelles multiplie les initiatives visant à attirer des investissements productifs. Cette démarche s’inscrit dans les orientations du président Brice Clotaire Oligui Nguema, qui entend accélérer la transformation structurelle de l’économie nationale. Au-delà des relations institutionnelles avec l’Union européenne, Libreville cherche ainsi à développer des coopérations bilatérales avec des États membres disposant de compétences industrielles et technologiques susceptibles de répondre aux besoins du Gabon.

L’agriculture, les mines et les infrastructures au cœur des échanges

Au cours de cette rencontre, Eudes Régis Immongault Tatangani a présenté les opportunités d’investissement offertes par le Gabon, particulièrement dans les secteurs agricole et hydraulique, l’exploitation et la transformation locale des ressources minières, ainsi que le développement des infrastructures ferroviaires, portuaires et énergétiques.

Les discussions ont également porté sur les possibilités de transfert de technologies et de savoir-faire, le renforcement des compétences locales et la création de valeur ajoutée. Les questions de paix et de sécurité dans le golfe de Guinée et le bassin du Congo ont été abordées, compte tenu de leur incidence sur la stabilité régionale et l’attractivité économique.

Vers une mission économique tchèque au Gabon ?

Parmi les perspectives évoquées figure l’organisation d’une mission économique tchèque au Gabon. Celle-ci pourrait favoriser les rencontres entre opérateurs économiques, permettre l’identification de projets structurants et faciliter l’émergence de partenariats industriels et commerciaux. Aucune date n’a toutefois été annoncée pour cette éventuelle visite.

Une seconde séance de travail est également envisagée pour approfondir les secteurs identifiés. Si ces échanges traduisent une volonté de rapprochement économique, leur portée dépendra des investissements effectivement mobilisés et des projets concrétisés. Pour le Gabon, l’enjeu reste de transformer les initiatives diplomatiques en activités productives, en emplois et en transferts de compétences au bénéfice de l’économie nationale.