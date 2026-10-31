Octobre rose : la microfinance Sibafi en soutien à l’Institut de cancérologie d’Akanda

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Dans le cadre de la campagne Octobre Rose, dédiée à la sensibilisation et à la lutte contre les cancers féminins, une délégation de la jeune structure de microfinance Sibafi, conduite par sa directrice générale adjointe, Catherine Eyeang épouse Mve Carre, s’est rendue, ce 30 octobre 2026, à l’Institut de cancérologie d’Akanda. Cette visite avait pour objectif d’apporter un appui matériel à cette structure sanitaire spécialisée dans la prise en charge des personnes atteintes de cancer.

À son arrivée, la délégation a été accueillie par le directeur général de l’Institut de cancérologie d’Akanda, le colonel Arnaud Boris Koumba, qui a échangé avec ses hôtes sur les enjeux liés à la prise en charge des malades. La visite s’est poursuivie par la remise de plusieurs produits de première nécessité, notamment des couches pour adultes, des packs d’eau, du savon, des serpillières et du lait destiné au petit-déjeuner, entre autres. Ces dons visent à contribuer à l’amélioration des conditions d’accueil et du quotidien des patients. Un geste apprécié par le responsable de l’établissement, qui a souligné son importance dans l’accompagnement des malades. « C’est un geste de soutien qui vient accompagner les patients dans leur processus de traitement. Les dons vont améliorer la qualité de leur prise en charge globale », a déclaré le colonel Arnaud Boris Koumba.

Sibafi place la solidarité au centre de son engagement

Prenant la parole à cette occasion, la directrice générale adjointe de Sibafi, Catherine Eyeang épouse Mve Carre, a rappelé que cette initiative constituait l’aboutissement des actions de sensibilisation menées durant le mois d’Octobre Rose. « Tout au long de ce mois d’octobre, nos équipes ont porté le rose. Nous l’avons porté sur nos tenues, sur nos pin’s, et surtout dans nos cœurs. Nous avons écouté des spécialistes, nous nous sommes informés, nous avons sensibilisé nos clients et nos proches. Mais nous savions qu’Octobre Rose ne pouvait pas s’arrêter à des symboles. Il fallait venir ici, auprès de vous », a-t-elle expliqué. S’adressant aux patientes, elle a également salué leur courage face à la maladie, leur assurant qu’elles n’étaient pas seules dans cette épreuve. Elle a, par ailleurs, exprimé sa reconnaissance aux médecins, infirmiers et autres personnels soignants pour leur dévouement quotidien.

Sibafi réaffirme sa volonté de dépasser son rôle d’institution financière pour participer à la vie de sa communauté. Spécialisée dans l’accompagnement des acteurs économiques, cette jeune structure entend également inscrire son action dans une dynamique de responsabilité sociale. « La finance n’a de sens que si elle sert l’humain », a rappelé Catherine Eyeang épouse Mve Carre, justifiant cette mobilisation en faveur des personnes fragilisées par la maladie. Si elle reconnaît le caractère modeste du don, la dirigeante insiste sur la sincérité de la démarche et son utilité pour le confort des patientes. Cette visite à l’Institut de cancérologie d’Akanda illustre une conception de l’engagement fondée sur la proximité, l’entraide et la solidarité. Un geste qui donne une portée concrète à la campagne Octobre Rose, en rappelant que la lutte contre le cancer repose aussi sur l’accompagnement matériel et humain des personnes touchées.