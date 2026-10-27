Dispensaire Okala et Lac-bleu-Dibadiba : début des déguerpissements fixé au 4 novembre

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Les opérations de libération des emprises débuteront le mercredi 4 novembre 2026 sur les axes Dispensaire d’Okala-Centrale SEEG d’Okala et Lac-Bleu-Dibadiba, dans le cadre du projet d’élargissement et d’aménagement des voies de desserte du Grand Libreville. L’annonce a été faite ce 26 octobre 2026 par Emmanuel Eyeghe Nzei, porte-parole du gouvernement, qui inscrit ces travaux dans la stratégie nationale de modernisation des infrastructures routières et d’amélioration de la mobilité urbaine.

Selon les données du recensement, 67 bâtiments sont concernés sur le tronçon d’Okala, dont 13 propriétaires disposent de titres fonciers. Sur l’axe Lac-Bleu-Dibadiba, 303 bâtiments sont impactés, répartis entre 53 au Lac-Bleu et 250 à Dibadiba, sans titre foncier recensé. Les futures routes, prévues sur une largeur de 30 mètres, comprendront deux fois deux voies, des trottoirs et des voies d’arrêt d’urgence, ainsi que des couloirs réservés aux réseaux d’eau, d’électricité et de téléphonie.

Relogement, scolarisation et assistance sociale

Face aux conséquences humaines de ces déguerpissements, le gouvernement annonce un appui financier au relogement et la mise à disposition de parcelles à Malibé, dans la commune d’Akanda. Le ministre des Travaux publics doit engager urgemment leur aménagement. Les familles concernées bénéficieront également d’un accompagnement social, particulièrement celles en situation de vulnérabilité. Pour les enfants, trois guichets ouvriront dès le 28 octobre 2026 à l’école publique d’Okala, à l’école publique du Charbonnage et au lycée public de Dibadiba, afin de faciliter les transferts vers des établissements proches des nouveaux domiciles.

Le gouvernement prévoit par ailleurs un encadrement concerté des opérations d’exhumation et de réinhumation, dans le respect des familles, des traditions et de la dignité des défunts. Une mission conjointe des ministres chargés de l’Habitat et des Travaux publics doit rencontrer les collectifs d’habitants à partir du 27 octobre. Le dialogue doit se poursuivre pour répondre aux préoccupations soulevées. Tout en appelant les populations au calme et à la collaboration, les autorités affirment vouloir concilier modernisation urbaine, respect des droits et prise en compte des réalités sociales.