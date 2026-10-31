Anges Kevin Nzigou : « Le Palais présidentiel n’est pas une annexe du PDG »

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La réception de cadres et militants du PDG au Palais présidentiel suscite des interrogations sur la frontière entre dialogue politique et activités partisanes. En cause, une audience accordée par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, au cours de laquelle des représentants de l’ancien parti au pouvoir, arborant leurs couleurs politiques, auraient exprimé leur soutien au chef de l’État et évoqué les préparatifs de leur prochain congrès. Une séquence critiquée pour son caractère partisan présumé, dans un contexte où la neutralité des institutions et l’égalité de traitement entre formations politiques constituent des exigences essentielles au fonctionnement démocratique.

Le Palais présidentiel peut-il accueillir une délégation politique affichant ostensiblement les couleurs de son parti sans entretenir une confusion entre les fonctions républicaines du chef de l’État et les intérêts d’une formation politique ? C’est la question soulevée par une prise de position critique à la suite d’une audience accordée à des responsables et militants du PDG. Selon le récit de cette rencontre, les participants auraient été reçus en nombre, vêtus de tenues partisanes, pour remercier le président de la République et aborder les perspectives de leur prochain congrès. Si les échanges entre le chef de l’État et les partis politiques relèvent du dialogue institutionnel, leur mise en scène peut néanmoins interroger lorsque les symboles et les messages s’apparentent à ceux d’un rassemblement militant.

Une audience présidentielle aux allures de rassemblement partisan ?

La principale critique porte sur les conditions d’organisation et de médiatisation de cette rencontre. La présence collective de militants arborant les couleurs du PDG, associée à des messages de soutien politique, est présentée comme une démonstration partisane organisée dans un cadre institutionnel. Pour les auteurs de cette critique, la réception d’une formation politique au Palais présidentiel ne devrait pas conduire à confondre l’exercice des fonctions de chef de l’État avec la promotion des activités internes d’un parti.

Cette distinction mérite toutefois d’être précisée. La réception de responsables politiques par le président de la République ne constitue pas, en elle-même, une atteinte à la neutralité institutionnelle. Celle-ci s’apprécie notamment au regard de l’objet de l’audience, des conditions d’accès aux institutions et de l’utilisation éventuelle des moyens publics. En revanche, la transformation apparente d’une rencontre officielle en démonstration militante peut nourrir des interrogations sur l’impartialité de la Présidence, particulièrement lorsque les mêmes possibilités ne sont pas clairement garanties aux autres formations politiques.

Le PDG bénéficie-t-il d’un traitement particulier ?

La polémique soulève également la question de l’égalité de traitement entre les partis politiques. Une formation d’opposition, notamment celle de l’ancien Premier ministre Alain-Claude Bilie-By-Nze, pourrait-elle être reçue dans les mêmes conditions, avec une délégation comparable, des tenues partisanes et une visibilité médiatique équivalente ? Cette interrogation constitue l’un des principaux arguments avancés par les critiques de l’audience.

À ce stade, les éléments rapportés ne permettent cependant pas d’établir que le PDG aurait bénéficié d’un privilège formel ou que d’autres partis se seraient vu refuser un traitement similaire. Une clarification des règles protocolaires applicables aux audiences accordées aux formations politiques permettrait de distinguer les usages institutionnels des éventuelles pratiques préférentielles. Elle contribuerait également à prévenir les soupçons de favoritisme dans les relations entre la Présidence et les acteurs politiques.

Un congrès du PDG qui relève de la vie interne du parti

L’évocation du prochain congrès du PDG lors de cette rencontre constitue un autre point de discussion. Les congrès politiques relèvent normalement de l’organisation interne des partis, qui déterminent librement leurs orientations, leurs instances et leurs stratégies. Leur préparation ne saurait, à elle seule, justifier une implication institutionnelle de la Présidence, sauf lorsqu’elle s’inscrit dans un échange politique plus large relevant des attributions du chef de l’État.

Cette audience intervient également dans un contexte de recomposition du PDG, marqué notamment par les discussions autour de son avenir et l’appel à la réunification attribué à l’ancien président Ali Bongo Ondimba. Rien ne permet toutefois d’affirmer que la rencontre avec Brice Clotaire Oligui Nguema constituait une réponse concertée à cette initiative. La proximité temporelle entre ces événements peut alimenter les interprétations politiques, sans suffire à établir un lien direct entre eux.

La neutralité de la Présidence à l’épreuve des pratiques politiques

Au-delà du cas du PDG, cette controverse interroge les modalités d’organisation des audiences politiques au sommet de l’État. La Présidence est appelée à entretenir des relations avec l’ensemble des acteurs de la vie nationale, mais elle doit également veiller à préserver une distinction lisible entre communication institutionnelle et expression partisane. Cette responsabilité concerne aussi les services du protocole et les médias publics lorsqu’ils assurent la couverture de telles rencontres.

La publication de règles transparentes sur les conditions de réception et de médiatisation des délégations politiques pourrait contribuer à dissiper les interrogations. Car le véritable enjeu n’est pas de contester au PDG le droit de rencontrer le chef de l’État, mais de déterminer si cette possibilité s’exerce dans un cadre accessible, selon des critères équitables, à l’ensemble des formations politiques. Dans une République pluraliste, la neutralité des institutions doit pouvoir se vérifier autant dans les principes affichés que dans les pratiques observées.