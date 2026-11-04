Grand Libreville : l’AGANOR contrôle les pompes à carburant des stations-service Vivo Energy

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L’Agence gabonaise de normalisation (AGANOR) a lancé, le lundi 2 novembre 2026, une opération de contrôle inopiné des volucompteurs dans les stations-service Vivo Energy du Grand Libreville. Conduite par Brice Martial Kouyi Lobo, directeur de la Métrologie, cette mission, qui doit s’achever le mercredi 4 novembre, vise à vérifier la conformité des équipements de distribution de carburant aux normes métrologiques en vigueur. L’objectif est notamment de garantir la fiabilité des quantités de carburant délivrées aux automobilistes et de préserver les droits des consommateurs.

Dans un contexte où les dépenses de carburant constituent une charge régulière pour les ménages et les professionnels du transport, la fiabilité des pompes à essence représente un enjeu de protection économique. Chaque litre facturé doit correspondre à une quantité effectivement délivrée au consommateur. C’est précisément pour vérifier cette correspondance que l’AGANOR a déployé une équipe pluridisciplinaire d’experts dans plusieurs stations-service exploitées par Vivo Energy. Cette intervention s’inscrit dans les missions de contrôle métrologique de l’agence, chargée de veiller au respect des exigences applicables aux instruments de mesure utilisés dans les transactions commerciales.

Vérifier que les litres payés correspondent aux litres servis

Les opérations engagées depuis le 2 novembre portent sur les volucompteurs, ces dispositifs installés sur les pompes à carburant qui permettent de mesurer les volumes distribués. Leur précision est essentielle dans la relation commerciale entre les stations-service et les automobilistes. Une anomalie de mesure pourrait entraîner une différence entre la quantité de carburant affichée, celle facturée et celle réellement délivrée.

Sous la supervision de Brice Martial Kouyi Lobo, les agents de l’AGANOR procèdent à des vérifications destinées à apprécier la conformité des équipements contrôlés. Le caractère inopiné de l’intervention vise à permettre l’examen des installations dans leurs conditions habituelles d’exploitation. Toutefois, les informations communiquées ne précisent ni le nombre de stations visitées ni celui des volucompteurs soumis aux opérations de vérification.

Une opération destinée à protéger les consommateurs

Au-delà du respect des normes techniques, cette mission présente un intérêt direct pour les consommateurs. Dans les stations-service, la confiance repose notamment sur l’exactitude des volumes affichés et sur la transparence des transactions. Une pompe correctement étalonnée contribue à garantir que l’automobiliste reçoit effectivement la quantité de carburant correspondant au montant payé.

Pour les usagers qui s’approvisionnent quotidiennement, notamment les chauffeurs de taxi, les transporteurs et les entreprises disposant de flottes automobiles, même de faibles écarts de mesure répétés pourraient avoir des conséquences financières. Les contrôles métrologiques constituent donc un instrument de prévention des irrégularités. Il convient néanmoins de souligner que le lancement de cette opération ne signifie pas que des anomalies ont été constatées dans les stations Vivo Energy concernées.

Des résultats attendus à l’issue de la mission

Prévue pour s’achever ce mercredi 4 novembre 2026, l’opération devrait permettre à l’AGANOR de dresser un état de conformité des équipements examinés. Les conclusions des vérifications seront déterminantes pour savoir si les installations contrôlées respectent les exigences applicables ou si des mesures correctives doivent être envisagées.

À ce stade, aucune information n’a été communiquée sur d’éventuelles non-conformités, sanctions ou immobilisations de pompes. La publication d’un bilan précisant le nombre d’équipements vérifiés et les résultats obtenus permettrait aux consommateurs de mieux apprécier la portée de cette intervention. Au-delà de cette campagne ponctuelle, l’enjeu demeure la régularité des contrôles et la fiabilité des instruments de mesure utilisés dans la distribution du carburant au Gabon.