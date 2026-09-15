Gabon : Libreville hôte d’un Colloque Sino-Africain sur l’économie et le commerce le 30 septembre

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Le 30 septembre 2026, Libreville s’imposera comme la capitale de la réflexion stratégique sino-africaine. L’Institut Prométhée, think tank indépendant de droit gabonais axé sur la recherche appliquée et l’analyse stratégique, y organise un colloque de haut niveau dédié aux perspectives économiques et diplomatiques émergentes entre la Chine et le continent africain.

Organisé en partenariat avec le gouvernement chinois et bénéficiant du soutien de l’Ambassade de la République Populaire de Chine au Gabon, cet événement d’envergure réunira un parterre d’intervenants prestigieux et d’experts venus de nombreux pays, notamment de Chine, du Togo, de Côte d’Ivoire, du Bénin, du Congo Brazzaville et de République centrafricaine, ainsi que des décideurs publics, des universitaires, des diplomates et des acteurs clés du secteur économique.

Conçu pour offrir un espace d’échanges direct et constructif, le colloque vise à décrypter les dynamiques de la gouvernance mondiale et les mutations des chaînes de valeur. Porté par le pôle d’expertise en Relations internationales de l’Institut, ce rassemblement entend concrétiser la vision de son président, Hugues Mbadinga Madiya, qui prône une expertise africaine rigoureuse, située et capable de dialoguer d’égal à égal avec ses partenaires internationaux.

Le 15e Plan quinquennal chinois et la franchise douanière au centre des débats

Au cœur des discussions figureront deux leviers majeurs pour l’économie continentale : les orientations stratégiques du 15e Plan quinquennal chinois et la mise en œuvre de la politique de zéro droit de douane. Les participants examineront attentivement comment les priorités de développement de Pékin s’articulent avec les besoins d’industrialisation et de diversification de l’Afrique. La franchise douanière accordée par la Chine représente une opportunité concrète d’accroître l’accès des produits africains au marché chinois, de stimuler le commerce bilatéral et d’encourager la transformation locale des ressources naturelles.

Organisée sous la forme de quatre panels de discussion, la journée de travaux permettra aux experts d’identifier les convergences prioritaires et de poser les jalons d’une coopération économique renforcée, axée sur des résultats opérationnels.

Une ambition affirmée pour l’Afrique centrale

Créé en 2019, l’Institut Prométhée continue ainsi d’affirmer sa vocation d’éclairer la décision publique et économique par des analyses fondées sur les réalités du terrain. En réunissant à Libreville les figures influentes du dialogue sino-africain, le think tank entend formuler des recommandations pragmatiques pour permettre au Gabon et à l’ensemble de la région de tirer pleinement profit de ces nouvelles équations économiques mondiales.