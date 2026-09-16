Franceville : un policier écroué après la mort d’un agent de la Garde républicaine

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L’affaire du dramatique accident survenu la semaine dernière à Franceville, chef-lieu de la province du Haut-Ogooué , vient de connaître son épilogue. Selon les informations constatées sur place par l’Agence gabonaise de presse (AGP), le brigadier de police Thaty Ellala Thizy a été placé sous mandat de dépôt, ce lundi 14 septembre, à la prison centrale de Franceville.

Affecté à l’antenne provinciale de la Documentation et de l’Immigration, le fonctionnaire de police se trouvait au volant d’une berline blanche immatriculée PQ-407-AA lorsque le choc est survenu. La collision a coûté la vie au caporal Junior Mbah, un jeune élément de la Garde républicaine.

Pour l’heure, les circonstances exactes du drame demeurent incertaines. L’enquête en cours devra déterminer les responsabilités respectives et éclairer les causes précises de cet accrochage tragique entre deux membres des forces de défense et de sécurité.

De la garde à vue au dépôt de bilan judiciaire

Aussitôt après les faits, le brigadier a été interpellé et conduit dans les locaux de la Direction générale des recherches (DGR) pour y être entendu sous le régime de la garde à vue. Déféré le lundi 14 septembre 2026 devant le magistrat instructeur du tribunal de première instance de Franceville, le policier a entendu les griefs retenus contre lui. Au terme de cette première audition, le juge d’instruction a décidé d’ordonner son incarcération immédiate dans l’attente de son procès.

Vibrant hommage et vive émotion dans les rangs militaires

La disparition brutale du caporal Junior Mbah a provoqué une profonde onde de choc au sein de son corps d’armée. Samedi 12 septembre, une cérémonie empreinte de solennité s’est tenue à Franceville pour lui rendre un dernier hommage. Entourée de sa famille endeuillée, la hiérarchie militaire ainsi que de nombreux frères d’armes se sont recueillis devant sa dépouille, avant son transfert vers la capitale, Libreville, où doivent se dérouler ses obsèques.

Désormais derrière les barreaux de la maison d’arrêt locale, le brigadier Thaty Ellala Thizy demeure à la disposition des enquêteurs, alors que l’instruction suit son cours pour faire toute la lumière sur cette affaire.