Gabon : signature d’une convention de partenariat entre GMT et CF Mounana

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C’est une collaboration d’envergure qui voit le jour dans le paysage sportif et médiatique gabonais. Gabon Media Time (GMT) et le Centre de formation de football Mounana (CF Mounana) ont signé, ce vendredi 18 septembre 2026, une convention de partenariat au siège de l’agence de communication Global Media Time. Cet accord vise à renforcer la visibilité du club et à accompagner ses activités sportives.

D’une durée de deux ans, ce partenariat prévoit notamment des actions de communication et la production de contenus. Il doit également permettre d’améliorer la couverture médiatique des activités du CF Mounana et de valoriser ses performances. Cette collaboration intervient dans un contexte particulier pour le club. Sacré champion de deuxième division au terme de la saison écoulée, le CF Mounana a retrouvé la première division pour cette nouvelle saison.

Une collaboration axée sur le développement du club

Face aux réformes engagées par le gouvernement en matière de financement des clubs, le centre entend explorer de nouvelles possibilités de partenariat. « Si l’État gabonais accompagne le football depuis plus de 30 ans, cette dynamique s’essouffle toutefois progressivement. Nous sommes donc obligés de diversifier nos partenariats. Nous sommes heureux de croiser Gabon Media Time, un partenaire avéré du football et du sport en général au Gabon », a confié Grègue Nguele B. Opiangah, président du CF Mounana.

De son côté, Gabon Media Time entend également mettre son expérience au service de cette nouvelle collaboration. Reconnu pour son expertise dans le paysage médiatique gabonais, sur les plans national et international, le média a consolidé en dix ans sa présence dans le secteur de l’information et de la communication. Pour Harold Leckat Igassela, directeur de publication de Gabon Media Time, ce partenariat repose ainsi sur une volonté commune de s’inscrire dans la durée.

Une entente tournée vers l’avenir

« Gabon Media Time célèbre ses 10 ans cette année. J’ai pour habitude de dire qu’une entreprise qui veut durer doit pouvoir compter sur des partenaires qui s’inscrivent eux aussi dans la durée. Avec le CF Mounana, qui célèbre ses 20 ans cette année, nous avons donc deux institutions qui peuvent grandir ensemble. Le CF Mounana dans le domaine sportif, et nous dans l’accompagnement des performances sportives que le club aura à accomplir », a-t-il déclaré.

Fort de son histoire dans le football gabonais, le CF Mounana compte à son palmarès trois titres de champion du Gabon, remportés en 2012, 2016 et 2017, ainsi que trois Coupes du Gabon, en 2013, 2015 et 2016. Le club a également remporté une Super Coupe du Gabon en 2013. À travers ce partenariat, Gabon Média Time entend ainsi accompagner le CF Mounana dans son retour au plus haut niveau du football gabonais.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire