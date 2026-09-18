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Port-Gentil : un homme de 52 ans mis en prison pour viol sur une mineur de 12 ans  

Photo de Gabon Media Time Gabon Media Time Follow on X Envoyer un courriel 18 septembre 2026 à 20h05min
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Une affaire de viol présumé sur mineure secoue la ville de port-gentil. Selon le quotidien L’Union, Sosthène B., 52 ans, aurait été placé sous mandat de dépôt à la prison centrale de Port-Gentil. Le vendredi 11 septembre, après sa présentation au parquet. Il est soupçonné d’avoir agressé sexuellement une fillette de 12 ans, qu’il aurait contrainte à le suivre sous la menace d’un couteau dans la journée du 28 août.

 Selon les éléments rapportés aux enquêteurs, la jeune fille aurait été abordée par un homme inconnu alors qu’elle regagnait son domicile après ses cours de vaccance, dans le quartier Grand-Village. D’après la plainte, l’individu aurait brandi un couteau et contraint la fillette à le suivre. Il aurait ensuite arrêté un taxi et demandé au chauffeur de se diriger vers le Cap-Lopez, avec l’enfant à bord. Suite au récit recueilli par les enquêteurs, l’homme serait descendu du taxi avec la jeune fille peu après la centrale thermique de Télémania. Il l’aurait ensuite conduite dans une zone boisée, où l’agression sexuelle dénoncée aurait été commise. 

Un pull à la base de l’arrestation 

Interpellé le lundi 7 septembre, puis placé en garde à vue, suite aux déclarations de la victime, dans lesquelles elle aurait fourni aux enquêteurs de police une description du vêtement que portait son agresseur. Ce qui aurait conduit les enquêteurs à perquisitionner le domicile du quinquagénaire, les officiers de police judiciaire ont toutefois retrouvé un pull correspondant à la description donnée par la pré-adolescente. L’homme a ensuite été présenté au parquet de Port-Gentil le vendredi 11 septembre, avant son placement sous mandat de dépôt à la prison du Château. 

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Cette incarcération ne constitue pas une condamnation. Le mis en cause demeure présumé innocent. L’affaire judiciaire a été déclenchée à la suite d’une plainte déposée par la mère de la victime auprès de la sûreté urbaine du commissariat central de Port-Gentil. Les faits présumés, qui remontent au 28 août, ont été dénoncés par la mère de l’enfant. 

Chansia Mavioga, Stagiaire 

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