AvisCommuniqué
Avis de décès de Joseph Obana Venga
Les familles de feu OBANA Luc, feue BOKOUMA MVOU Rosalie, feu N’KALLA EBOULI Ambroise, Mme TOBO Marie Geneviève et alliés, ont la profonde douleur d’annoncer aux parents, amis et connaissances de Libreville, FRANCE, Port-Gentil, Franceville, OKONDJA, BONGOVILLE, ALANGA, ATONGO, OSSIA et ONGOUANGOUBOU, le décès survenu à Libreville le 15/09/2026 de leur fils, frère, oncle, père, grand-père, arrière-grand père et beau-fils, Joseph OBANA VENGA, des suites d’une longue maladie. Le programme des obsèques sera communiqué ultérieurement.
Les veillées se déroulent à son domicile sis à la cité de la caisse, entrée du
château d’eau.
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